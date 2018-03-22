XV юбилейная выставка «Недра-2018» откроется в Обручевском районе

Выставка «Недра— 2018: Изучение. Разведка. Добыча» в этом году пройдет с 27 по 29 марта на базе Российского государственного геологоразведочного Университете имени Серго Орджоникидзе.