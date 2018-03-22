Ещё
XV юбилейная выставка «Недра-2018» откроется в Обручевском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

XV юбилейная выставка «Недра-2018» откроется в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Выставка «Недра— 2018: Изучение. Разведка. Добыча» в этом году пройдет с 27 по 29 марта на базе Российского государственного геологоразведочного Университете имени Серго Орджоникидзе.
Мероприятие объединит ведущие отраслевые компании России, общественные организации и компании-недропользователи. Организатором выставки выступает Федеральное агентство по недропользованию. В открытии выставки примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Роснедра Евгений Киселев; президент Российского геологического общества «Росгео» Виктор Орлов; ректор МГРИ-РГГРУ Вадим Косьянов; президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль; генеральный АО «Росгеология» Роман Панов.
Обручевский меридиан: последние новости
Международный фестиваль «Интермузей-2018» пройдет на территории ВДНХ Персональная выставка фотографии открыта в «Меридиане» Музей современной истории РФ 21 марта будет работать бесплатно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни31
Как снимался сериал «Золотая орда»1
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение