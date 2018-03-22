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Работы дошколят из Печатников стали основой «весенней» выставки рисунков
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Работы дошколят из Печатников стали основой «весенней» выставки рисунков 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В марте в дошкольном отделении школы №1256, расположенной в районе Печатники, прошла выставка творческих работ, посвященных весне.
Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«В выставке участвовали воспитатели и дети всех возрастных групп. Воспитанники рисовали весну во всех ее проявлениях — раннюю и позднюю, еще совсем белую и уже пашущую многообразием красок. Рисунки получились яркими, красочными, разнообразными по замыслу и способу изображения, — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1256 находится по адресу: ул. Полбина, д. 44. (то)
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