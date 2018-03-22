Работы дошколят из Печатников стали основой «весенней» выставки рисунков

В марте в дошкольном отделении школы №1256, расположенной в районе Печатники, прошла выставка творческих работ, посвященных весне.

Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«В выставке участвовали воспитатели и дети всех возрастных групп. Воспитанники рисовали весну во всех ее проявлениях — раннюю и позднюю, еще совсем белую и уже пашущую многообразием красок. Рисунки получились яркими, красочными, разнообразными по замыслу и способу изображения, — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1256 находится по адресу: ул. Полбина, д. 44. (то)