В центре соцобслуживания Дмитровского отметят день рождения художника Василия Тропинина

В пятницу, 30 марта, в центре соцобслуживания «Дмитровский» состоится лекция «Имена. Биографии. Кумиры» о жизни и судьбе Василия Тропинина. Мероприятие приурочено ко дню рождения художника. Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— Портреты кисти Василия Тропинина отличаются реалистичностью и характерностью, — поделилась Беляева. — Художник не просто писал своих натурщиков, он старался отразить в портретах типичные для них и людей их круга качества.

Лекция начнется в 12.30. Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)