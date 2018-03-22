Афера по-нижегородски. Картину украли с выставки на глазах у посетителей

фото и группы ВК https://vk.com/album-127419571_251810880Афера по-нижегородски. Картину украли с выставки на глазах у посетителейС выставки молодых художников, проходящей в ДК «Полиграф», средь бела дня была похищена картина Нижегородского художника Антона Еремина

Пропажу работы обнаружили спустя почти три недели после окончания выставки. Художник пришел в ДК «Полиграф» забрать свои картины, но одну из них с символичным названием «Ярость дикой природы» не обнаружил. Похищение картины попало в объектив видеокамеры. Беспринципный грабитель снял картину со стены и вынес ее из музея. К сожалению, никто из художников и посетителей выставки не опознал вора.