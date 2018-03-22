Ещё
Афера по-нижегородски. Картину украли с выставки на глазах у посетителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Афера по-нижегородски. Картину украли с выставки на глазах у посетителей 

Нижегородская правда 51 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото и группы ВК https://vk.com/album-127419571_251810880Афера по-нижегородски. Картину украли с выставки на глазах у посетителейС выставки молодых художников, проходящей в ДК «Полиграф», средь бела дня была похищена картина Нижегородского художника Антона Еремина.
Пропажу работы обнаружили спустя почти три недели после окончания выставки. Художник пришел в ДК «Полиграф» забрать свои картины, но одну из них с символичным названием «Ярость дикой природы» не обнаружил. Похищение картины попало в объектив видеокамеры. Беспринципный грабитель снял картину со стены и вынес ее из музея. К сожалению, никто из художников и посетителей выставки не опознал вора.
К счастью, картины других художников, представлявших свои работы на выставке, остались на месте. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Нижегородская правда: последние новости
Дни культуры и искусства Португалии стартуют в Нижегородской области Нижегородка сдала всех участниц шоу «Холостяк» Егору Криду Нижегородские театры устраивают грандиозную распродажу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни31
Как снимался сериал «Золотая орда»1
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение