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Магию картин Бориса Кустодиева обсудили в библиотеке на Смольной
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Магию картин Бориса Кустодиева обсудили в библиотеке на Смольной 

Управа района Головинский города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе в библиотеке № 44 на Смольной улице прошло познавательное мероприятие о жизни и творчестве русского художника Бориса Кустодиева.
— Художника высоко ценили современники — Репин и Нестеров, Шаляпин и Горький. И мы, спустя многие десятилетия, с восхищением рассматриваем его полотна — широкую панораму жизни старой Руси. Борис Кустодиев с большой любовью писал купчих, народные праздники, гулянья, русскую природу. Слушателям, пришедшим на встречу представилась возможность полюбоваться всемирно известными шедеврами и услышать рассказ о трагической судьбе их автора, — рассказали в библиотеке.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу: ул. Смольная, дом 11. (то)
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