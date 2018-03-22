Магию картин Бориса Кустодиева обсудили в библиотеке на Смольной

На минувшей неделе в библиотеке № 44 на Смольной улице прошло познавательное мероприятие о жизни и творчестве русского художника Бориса Кустодиева

— Художника высоко ценили современники — Репин и Нестеров, Шаляпин и Горький. И мы, спустя многие десятилетия, с восхищением рассматриваем его полотна — широкую панораму жизни старой Руси. Борис Кустодиев с большой любовью писал купчих, народные праздники, гулянья, русскую природу. Слушателям, пришедшим на встречу представилась возможность полюбоваться всемирно известными шедеврами и услышать рассказ о трагической судьбе их автора, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека № 44 находится по адресу: ул. Смольная, дом 11. (то)