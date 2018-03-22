В Москве пройдет выставка фотографий артистов балета в костюмах из пластиковых пакетов

Фотограф Григорий Шелухин и «Гринпис России» представят совместный проект «Крохотная смерть» — серию снимков артистов балета, танцующих в костюмах из пластиковых пакетов. Выставка будет работать два дня, 24 и 25 марта, с 12:00 до 20:00 в пространстве КУБ на дизайн-заводе «Флакон» (Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36). Об этом сообщили в пресс-службе экологической организации.

По словам Григория Шелухина, его задачей было показать зрителям, что мир утопает в пластике. «Мне хотелось поговорить с миром о проблеме одноразовых пластиковых пакетов, и я выбрал для этого разговора наиболее близкий мне язык — пластику тела. Мне показалось, что артисты балета справятся с задачей лучше всех», — добавил Шелухин.

Несколько сотен пакетов для проекта собрали волонтеры «Гринпис». Часть передали активисты группы в социальной сети «Вконтакте» «Менделеево — чистый поселок!». После съемок упаковку отправили на переработку.

В рамках экспозиции пройдут две просветительские лекции «Порви с пакетом!». Эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринпис России» Александра Иванникова расскажет о проблеме пластиковых пакетов и существующих экологических альтернативах. Вход на экспозицию свободный. Желающим необходимо зарегистрироваться.

Как рассказала "+1" пресс-секретарь «Гринпис России» Ирина Власова , выставка поможет привлечь к экологическим проблемам и решениями не только давних сторонников, но новую аудиторию, которая увлекается визуальной культурой, фотографией, балетом.

"У «Флакона» есть своя аудитория, которая часто проводит там время. Они могут случайно зайти на выставку и уйти уже с измененным сознанием, — отметила активистка. — Незнакомым с темой может показаться сначала, что это просто красивые фотографии, но, присмотревшись внимательнее и увидев множество пластиковых пакетов, они поймут, о чем эта история. Здесь не нужны слова: образы, эмоции артистов, пластика тела говорят сами за себя".

Как считают в Гринпис, говорить об экологических проблемах и решениях через искусство, необходимо, чтобы привлечь молодое поколение. «Мы привыкли получать основную часть информации через текст. Да, писать о проблеме и решениях, несомненно, нужно. Но растет новое поколение, для которого визуальная составляющая доминирует над остальными. Поэтому так популярны короткие видео, гифки, коубы, — рассказала Ирина Власова. — Фотография — это универсальный язык, понятный каждому жителю планеты. Если показать эти снимки в любой другой стране, люди поймут, о чем это».

Материал предоставлен проектом "+1".