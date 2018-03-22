В ЦДРА открылась художественная выставка «Россия женским именем зовется»

Представленные картины показывают женский взгляд на мир через работы авторов-женщин, ведь, как считают искусствоведы, женское начало, их отношение к жизни издавна является мерилом вечного и прекрасного.

В выставочном зале Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе состоялось открытие художественной выставки Московского союза художников «Россия женским именем зовется».

С приветственным словом на церемонии открытия экспозиции, представленной 37 произведениями, выполненными в технике масла четырьмя художниками, к гостям и участникам выставки обратился заведующий историко-мемориальным залом отдела культуры ЦДРА Николай Самойленко. Он отметил, что подобные выставки имеют большое значение для преемственности традиций академической школы живописи. Экспозиция выставки также показывает женский взгляд на мир через работы авторов-женщин. Женское начало, по его мнению, издавна считается мерилом вечного и прекрасного, которое как нельзя лучше передается через лиричные образы природы, представленные в работах уже художников-мужчин.

Затем состоялась экскурсия по художественной выставке. Ее для приглашенных военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка провела инструктор выставочного зала отдела культуры ЦДРА Алла Маркова

Экспозицию открывают картины Лилии Устюговой «Дальняя авиация. Энгельс. Инженер Наталья», «Белый лебедь», «Лебеди» перед полетом», посвященные летной тематике.

Работы написаны на авиабазе Военно-воздушных сил близ города Энгельса Саратовской области. На картине «Дальняя авиация. Энгельс. Инженер Наталья» художница создала образ девушки-военнослужащей на фоне стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 с поэтическим названием «Белый лебедь».

Экспозицию продолжает серия женских портретов кисти заслуженного деятеля искусств России Павла Бойко «Русская красавица», «Екатерина Десницкая. Принцесса Тайская», «Сестрички», «Зинаида Асатуровна», «Жанна». Картина «Русская красавица» написана художником в теплых пастельных тонах, которые отражают черты характера этой героини. Картина «Екатерина Десницкая. Принцесса Тайская», наоборот, написана ярко, в экспрессивной манере. Екатерина Десницкая — российская подданная, участница русско-японской войны, кавалер Георгиевского креста.

Другой, не менее авторитетный автор — член Союза художников России, ветеран боевых действий генерал-лейтенант Николай Мухин представил для выставки серию лирических пейзажей «Утро на реке», «Разлив на Ахтубе», «Лебеди», «Сенокос», «Вечер в деревне», «Весна в лесу» и другие. Острый взгляд живописца улавливает мельчайшие детали природы и виртуозно переносит их на полотно кистью, радуя зрителей многообразием красок.

Экспозицию выставки завершают работы Ксении Стекольщиковой «Над рекой» и «Черешня в цвету». Представленные произведения поражают глубоким чувством цвета, тонким восприятием тона. Художница представляет известную династию московских художников и успешно продолжает их дело.