Классика с тремя полосками: художник превращает героев картин Ван Гога и Пикассо в гопников

Шотландский художник Росс Муир перерисовывает шедевры живописи, но меняет одну деталь — он одевает героев картины в спортивные костюмы от Adidas.

Художник, проживающий в Глазго, обычно пишет портреты женщин маслом. Недавно он начал рисовать олимпийки Adidas на своем iPad. Так появилась идея перерисовывать работы мастеров, добавляя на них три полоски. «Это просто было весело. Это было спонтанно. Нужно быть универсальным художником, чтобы оставаться в этой игре», — заявил Муир британскому изданию Metro.

Свои картины мужчина выкладывает в Instagram. Среди переосмысленных им холстов — «Крик» Эдварда Мунка, «Американская готика» Гранта Вуда , автопортреты Винсента Ван Гога. Большинство картин переделаны на компьютере, но некоторые нарисованы от руки.

Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

17 Фев 2018 в 6:09 PST Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

16 Фев 2018 в 1:48 PST Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

14 Фев 2018 в 3:29 PST Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

9 Фев 2018 в 8:44 PST Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

8 Фев 2018 в 5:24 PST Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

10 Фев 2018 в 4:07 PST Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

7 Фев 2018 в 3:50 PST Художник рассказал, что черпает вдохновение из самого себя — он рисует картины, одетый в спортивный костюм с тремя полосками. «Я рисую в Adidas, это мой рабочий костюм», — объяснил шотландец.

Муир признался, что не хочет надоедать своим поклонникам и утомить своими картинами. «Я не хочу, чтобы люди устали от них, я предпочитаю более серьезные работы», — сказал он.

Публикация от Ross Muir (@rossmuir_art)

21 Фев 2018 в 9:07 PST