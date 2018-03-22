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Выставка о 200-летней истории театра откроется в библиотеке имени Ивана Тургенева
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Выставка о 200-летней истории театра откроется в библиотеке имени Ивана Тургенева 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Методисты библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева приглашают москвичей и гостей города на выставку «Театральная Москва. Страницы истории». Открытиепройдет 27 марта.
Гости узнают об истории развития театральной культуры в Москве. Материалы для экспозиции предоставили сотрудники Главного архивного управления города.
— На экспозиции представят различные предметы, благодаря которым посетители узнают об истории крупномасштабного строительства Московского императорского театра. Гости увидят сохранившиеся билеты, афиши, плакаты Московского художественного академического театра, — поделилась деталями программы Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью библиотеки.
Кроме того, она отметила, что на выставке оборудуют зал, посвященный известным деятелям культуры, таким как Юрий Завадский, Олег Ефремов, Марк Захаров и Олег Табаков.
Узнать об истории театра москвичи смогут по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2, Мастерская №1. Посетить выставку сможет любой желающий.
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