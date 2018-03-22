Выставка о 200-летней истории театра откроется в библиотеке имени Ивана Тургенева

Методисты библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева приглашают москвичей и гостей города на выставку «Театральная Москва. Страницы истории». Открытиепройдет 27 марта.

Гости узнают об истории развития театральной культуры в Москве. Материалы для экспозиции предоставили сотрудники Главного архивного управления города.

— На экспозиции представят различные предметы, благодаря которым посетители узнают об истории крупномасштабного строительства Московского императорского театра. Гости увидят сохранившиеся билеты, афиши, плакаты Московского художественного академического театра, — поделилась деталями программы Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью библиотеки.

Узнать об истории театра москвичи смогут по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2, Мастерская №1. Посетить выставку сможет любой желающий.