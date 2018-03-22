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Самарские кураторы современного искусства попали в лонг-лист престижной премии Курехина
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Самарские кураторы современного искусства попали в лонг-лист престижной премии Курехина 

Волга Ньюс 3 часа назад
В течение трех лет они бережно собирали образ самарского совриска начала первого десятилетия 2010-х. Выставки художников интенсивно проходили в пространстве Фабрики-кухни, а позже в музее им. Алабина. Проект завершился экспозицией всех работ на площадке ТЦ «Гудок» в конце ноября прошлого года. Таким образом, кураторы смогли представить целую главу в истории самарского искусства.
На премию также претендует самарский художник, не так давно переехавший в Москву, Владимир Логутов. Он подготовил свой проект с со-куратором Ильей Саморуковым. Проект запомнился необычным форматом вовлечения зрителя в контекст выставки. Для этого они пригласили интерпретировать увиденное в прямом эфире художников, критиков и журналистов.
Самарские арт-деятели не впервые попадают в номинанты премии Курехина. В прошлом году Константин Зацепин также вошел в лонг-лист премии Курехина в категории «Лучший текст о своевременном искусстве» со своей книгой «Пространство взгляда 2000–2010 годах».
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