Самарские кураторы современного искусства попали в лонг-лист престижной премии Курехина

В течение трех лет они бережно собирали образ самарского совриска начала первого десятилетия 2010-х. Выставки художников интенсивно проходили в пространстве Фабрики-кухни, а позже в музее им. Алабина. Проект завершился экспозицией всех работ на площадке ТЦ «Гудок» в конце ноября прошлого года. Таким образом, кураторы смогли представить целую главу в истории самарского искусства.

На премию также претендует самарский художник, не так давно переехавший в Москву, Владимир Логутов . Он подготовил свой проект с со-куратором Ильей Саморуковым. Проект запомнился необычным форматом вовлечения зрителя в контекст выставки. Для этого они пригласили интерпретировать увиденное в прямом эфире художников, критиков и журналистов.

Самарские арт-деятели не впервые попадают в номинанты премии Курехина. В прошлом году Константин Зацепин также вошел в лонг-лист премии Курехина в категории «Лучший текст о своевременном искусстве» со своей книгой «Пространство взгляда 2000–2010 годах».