Что смотреть (и трогать!) на инклюзивной выставке «Прикосновение» в «Манеже»?

С пятницы, 23 марта, в «Манеже» стартует проект «Прикосновение». Все скульптуры в экспозиции можно (и нужно) трогать, а сама выставка будет инклюзивной — ее смогут посетить люди с разными формами инвалидности. Рассказываем про восемь ключевых арт-объектов и их авторов. Вадим Сидур «Мать и дитя»

Скульптор и художник был ветераном и инвалидом Великой Отечественной. Он одним из первых в советском искусстве отрефлексировал (в том числе и свою) травму — как война калечила людей. Впрочем, в его творчестве не менее важны мотивы любви и семейного счастья. Например, в скульптуре «Мать и дитя» 1965 года. Лев Сморгон «Портрет Л. Герцева»

Скульптор стоит немного особняком в своем поколении. Его работы всегда отличались стремлением к обновлению языка, поисками новых материалов и острых композиционных решений. В «Портрете» Сморгон делает акцент на чертах лица. Любовь Холина «Несущий тяжесть»

Для произведений Холиной, окончившей ЛИЖСА в 1947 году характерны особый интерес к содержанию, соотношение сюжета и композиции, драматическое звучание образа. «Несущий тяжесть» — небольшая скульптура, выполненная в бронзе. Это фигура человека, который, прикладывая усилия, несет на спине груз. Пластическое решение таково, что эффект узнавания достигается минимальными средствами. Ирина Ярошевич «Материнство»

По характеру творчества скульптор близка к последователям матвеевской школы. В непритязательных бытовых сюжетах, она обращается к вечным темам и одновременно по-своему решает проблемы пространства, времени и ритма в скульптуре. Композицию «Материнства» составляют две фигуры — мамы и ребенка. Роберт Лотош «Облокотившийся»

У Лотоша формально жанровые сцены поднимаются до уровня социального обобщения. Быт в его работах нередко соотносится с вечностью. Скульптура «Облокотившийся» выполнена из дерева. Александр Игнатьев «Ахматова»

Александр Игнатьев окончил ЛИЖСА в 1946 году. Его рельефный портрет Анны Ахматовой , исполненный в 1968 году для надгробного памятника поэта, отличается классической строгостью рисунка и тонким лиризмом образа. Дмитрий Каминкер «Женщина в ванне»

Лидер творческого объединения «Озерки. Деревня художников», колонии, возникшей в пригороде Ленинграда в 1980-90-е годы. В своем творчестве художник тяготеет не только к пластическому, но и в не меньшей степени, образному обобщению. Александр Позин «Облака»

Александр Позин отражает тенденцию к новому, более широкому пониманию скульптуры как вида искусства, соединяющего традиционную пластику с разнообразными артефактами. Это приводит к возникновению «скульптобъектов», которые несут в себе признаки инсталляции. В то же время условность пластического языка позволяет представить в скульптурных, осязательных формах, казалось бы недоступные для этого вида искусства явления. Фото: Михаил Вильчук