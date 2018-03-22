Студия «Арт— проект „Театр цвета“ представила свои работы в Ведогонь-театре 

21 марта в фойе основной сцены Ведогонь— тетра открылась выставка творческой студии Арт проект «Театр цвета». Основатели студии, зеленоградские художники Дмитрий Локтев и Светлана Петрова, посвятили свои работы весне и предстоящему Дню театра. На экспозиции представлены картины с изображениями цветов, а также портреты театральных артистов.
Здесь, в частности, можно увидеть портрет художественного руководителя «Ведогонь — театра» Павла Курочкина в роли Гарпагона, написанный под впечатлением от спектакля «Скупой», портреты Елены Шкурпело в роли Фрозины и Алексея Ермакова в роли Комиссара. Выставка будет работать до 22 апреля.