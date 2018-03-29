Более 20 музеев представят свои лучшие экспонаты на ВДНХ в рамках программы межмузейного обмена

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Участниками новой программы в течение двух сезонов — 2018 г. и 2019 г. — станут более 20 различных музеев. Они представят в павильонах ВДНХ свои знаковые экспонаты. Проект условно делится на два ключевых направления: «Москва» и «Россия». Открывают выставочный цикл экспозиции Государственного музея им. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, которые разместятся в павильоне «Рабочий и колхозница», — приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной

Уточняется, что музей им. В. Маяковского на выставке под названием «Сотый апрель» представит более 100 экспонатов из своей коллекции: например, знаменитый футуристический бант поэта, ранние фотографии, постеры и рукописи. Часть из них покажут публике впервые. Посетители также познакомятся с произведениями друзей В. Маяковского, которые они посвятили поэту. Екатеринбургский музей откроет выставку «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Основной темой экспозиции станет индустриальное строительство в СССР. Здесь можно будет увидеть картины таких художников, как Самуил Адливанкин, Юрий Пименов Александр Лабас и Амшей Нюренберг. Кроме того, музей представит образцы невьянской иконописи.

Обе выставки пройдут с 27 апреля по 9 сентября. Посетить их можно будет каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00. Стоимость билета для взрослых составит 300 руб., для детей от шести до 16 лет, студентов дневной формы обучения и пенсионеров — 100 руб. Детям до шести лет и людям льготных категорий вход бесплатный.

«В следующих сезонах проекта свои коллекции планируют показать также музеи бывших республик Советского Союза. В 2017 г. на территории ВДНХ заработали Музей кино, Дом книги и музей «Пчеловодство». В марте 2018 г. завершили работы по реконструкции павильона «Космос». Здесь весной откроется центр «Космонавтика и авиация». Кроме того, приводят в порядок павильон № 58 «Земледелие», арку главного входа и многое другое», — заключается в материале.