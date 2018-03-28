Театр здесь и сейчас. Что нового происходит в театральной жизни Челябинска

В четверг, 29 марта, в 10.00 приглашаем Вас на пресс-конференцию, приуроченную к прошедшему 27 марта Всемирному дню театра. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» по адресу ул. Российская, 67, 9эт.

Современные и актуальные течения в сценическом искусстве?

Чем театр и зритель сегодняшний отличается от того, что было 10, 20 лет назад?

Ремонт и финансирование учреждений культуры. Может ли сегодня театр выйти на самоокупаемость или искусство всегда было дотационным?

Доступность театрального искусства? Формирование стоимости билетов? Борьба с перекупщиками?

Cпрос и интерес со стороны населения?

К разговору приглашены:

— Цукерман Григорий Владимирович, первый заместитель Министра культуры Челябинской области;

— Коломейский Илья Анатольевич, директор Камерного театра;

— Евгений Гельфонд, художественный руководитель Нового художественного театра;

— представитель Театра драмы им. Н. Орлова.