Театр здесь и сейчас. Что нового происходит в театральной жизни Челябинска 

В четверг, 29 марта, в 10.00 приглашаем Вас на пресс-конференцию, приуроченную к прошедшему 27 марта Всемирному дню театра. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» по адресу ул. Российская, 67, 9эт.
Современные и актуальные течения в сценическом искусстве?
Чем театр и зритель сегодняшний отличается от того, что было 10, 20 лет назад?
Ремонт и финансирование учреждений культуры. Может ли сегодня театр выйти на самоокупаемость или искусство всегда было дотационным?
Доступность театрального искусства? Формирование стоимости билетов? Борьба с перекупщиками?
Cпрос и интерес со стороны населения?
К разговору приглашены:
— Цукерман Григорий Владимирович, первый заместитель Министра культуры Челябинской области;
— Коломейский Илья Анатольевич, директор Камерного театра;
— Евгений Гельфонд, художественный руководитель Нового художественного театра;
— представитель Театра драмы им. Н. Орлова.