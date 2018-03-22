Школьники из Вешняков продолжают участвовать в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

В районе Вешняки располагается музей им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Базируется музей в школе №402. Об этом сообщает в администрации учреждения образования.

Музей А. Молдагуловой вход в перечень музеев, которые принимают участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Алия Молдагулова — советская девушка-снайпер, в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза (1944, посмертно). Этот музей в рамках городской олимпиады посетили учащиеся старших классов образовательной школы-интерната №31. Школьники заслушали рассказ о Герое Советского Союза, которая уничтожила более семидесяти фашистских солдат и офицеров.

В рамках олимпиады школьники посмотрели экспонаты музея, которые кстати были привезены после поисковых экспедиций. Старшеклассники приняли участие в прослушивании лекции о дружбе народов и вспомнили знаковые битвы в Великой Отечественной войне.