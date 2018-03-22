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В России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям
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В России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям 

RT на русском 2 часа назад
Министерство культуры России готовит новые, более жёсткие правила передачи археологических находок музеям, сообщает ФАН. «Сейчас просто какой-то строительный бум, в связи с чем наблюдается массовая передача археологии в музеи. Поэтому мы ужесточим требования к сдатчику предметов», — заявила замдиректора департамента культурного наследия Минкультуры Наталия Чечель.
По её словам, сначала археолог на месте должен будет всё описать. Как отметила Чечель, в музей передавать необходимо только то, что представляет особую ценность.
На данный момент существуют исключения только для античной археологии, где особенно велики объёмы находок фрагментов керамики. Наименее интересные с точки зрения археологов фрагменты допускается закапывать на памятнике с указанием места на плане проведения раскопок. В остальных случаях все находки передаются в музеи, их зачисляют в Музейный фонд.
Ранее m24 сообщало, что в центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским крестом.
RT на русском: последние новости
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