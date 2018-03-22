«Птицы-мысли» в Калининграде

Мой Калининград. В Калининграде в историко-художественном музее сегодня, 22 марта 2018 года, открылась ретроспективная выставки Татьяны Лошкарёвой «Птицы-мысли».

В экспозиции — 40 живописных работ и коллажей в сопровождении стихов автора.

«Художественный почерк Татьяны Лошкарёвой невозможно спутать ни с кем другим.

Каждая картина — это напряженный поиск вечного идеала. Каждый образ — стремление постигнуть первоосновы бытия. Внутренняя красота, сокрытая в холстах Т. Лошкарёвой, непостижимым образом пленяет разум, вовлекает в водоворот бесконечного монолога художника с самим собой. Зритель становится не только созерцателем, но и соучастником, , прокомментировали собкору в Калининграде в музее.

В стремлении найти ответы, художник погружается в глубины своего Я. Здесь время — неделимая плотная субстанция, пространство — условность, а мысли — словно стая птиц, готовых вот-вот сорваться с места от одного неверного движения. Диалог с собой становится откровением. Птицы-мысли приходят и уходят, и остается лишь безмолвно наблюдать плавное движение их бесшумного полета.

Нашу сложную, замысловатую реальность художник пропускает сквозь себя, запечатлевая мгновения живого потока времени. Окружающий мир под действием уверенного и точного движения кисти обращается в мир неуловимых символов и образов, где первоосновой бытия выступают цвет и форма. Цвет — чистый, открытый, — такой, каким мы видим его в наших снах. Форма — трепещущая, живая, — то принимает вид причудливых птиц и диковинных цветов, то воплощается в портретах незнакомок.

Художник-демиург с помощью импульса насыщенного пастозного мазка передает образам-созданиям внутреннюю силу и энергию. Вместе с масляными красками полотна впитали в себя частицу души художника, а текстура холста плотно переплелась с мыслями, чувствами, переживаниями, радостями и печалями живописца.

Каждая картина — это послание своему зрителю. Внимательно наблюдают за нами задумчивые глаза с полотен, приглашая присоединиться к безмолвной беседе с вечностью».