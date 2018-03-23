Персональная выставка Александра Стасюка «Мир цвета» открылась в Гимназии 1409 в САО

В Художественной галерее школы №1409 Хорошевского района открылась персональная выставка Александра Николаевича Стасюка «Мир цвета».

Александр Николаевич — заслуженный художник России, почетный работник высшего образования, профессор, заведующий кафедрой проектирования интерьера МГХПА им. С. Г. Строганова, член Союза художников России и ряда других творческих объединений художников, член Московского союза архитекторов, действительный член Академии архитектурного наследия.

Александр Стасюк постоянно экспериментирует, проверяет влияние нового цвета на общую палитру, меняет оттенки рефлексов, работает сближенными и контрастными тонами.

Изучая работы художника, поражаешься — с какой страстью он относится к цветам, как жаждет быстрее запечатлеть их мимолетную красоту. А ведь совершенно великолепно написанные букеты цветов выполнены в известной многим технике — «а ля прима», технике, не терпящей ошибок и исправлений.

При этом художник не упускает ни малейшей детали, каждый фрагмент един с последующим.

На открытие выставки были приглашены обучающиеся — ребята с большим интересом слушали художника и задавали самые разные вопросы.