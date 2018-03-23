Персональная выставка Александра Стасюка «Мир цвета» открылась в Гимназии 1409 в САО 

В Художественной галерее школы №1409 Хорошевского района открылась персональная выставка Александра Николаевича Стасюка «Мир цвета».
Александр Николаевич — заслуженный художник России, почетный работник высшего образования, профессор, заведующий кафедрой проектирования интерьера МГХПА им. С. Г. Строганова, член Союза художников России и ряда других творческих объединений художников, член Московского союза архитекторов, действительный член Академии архитектурного наследия.
Александр Стасюк постоянно экспериментирует, проверяет влияние нового цвета на общую палитру, меняет оттенки рефлексов, работает сближенными и контрастными тонами.
Изучая работы художника, поражаешься — с какой страстью он относится к цветам, как жаждет быстрее запечатлеть их мимолетную красоту. А ведь совершенно великолепно написанные букеты цветов выполнены в известной многим технике — «а ля прима», технике, не терпящей ошибок и исправлений.
При этом художник не упускает ни малейшей детали, каждый фрагмент един с последующим.
На открытие выставки были приглашены обучающиеся — ребята с большим интересом слушали художника и задавали самые разные вопросы.
По словам директора Гимназии № 1409 Ирины Ильичевой, в стенах школы довольно часто проводятся выставки картин талантливых художников. «Мы пытаемся использовать все возможности, чтобы воспитывать полноценного и всесторонне развитого человека, дать детям возможность прочувствовать художественное творчество и ощутить любовь к прекрасному», — отметила Ирина Ильичева.