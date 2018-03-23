Созданная в рамках кинофестиваля «Край света» выставка открылась в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза /. Выставка «Сахалин. Автобиография», созданная в рамках кинофестиваля «Край света» и посвященная острову и его жителям, открылась в пятницу в Южно-Сахалинске.

"Авторы выставки — более 70 сахалинцев. Экспозиция выросла из общения и диалога во время работы мастерских кинофестиваля «Край света». И самое ценное в ней то, что нам удалось расшевелить какую-то часть активной творческой неравнодушной молодежи и создать уникальный продукт. Причем, все, что здесь есть — контент, содержание — это труд сахалинцев, мы помогли создать только концептуальную рамку", — рассказал ТАСС куратор выставки Кирилл Преображенский.

В рамках «Края света» работают четыре творческие мастерские — анимационная «Острова» для детей, кинолаборатория для подростков, мастерская урбанистики «Сделай сам» и журналистики — «Большая история». На выставке представлены результаты труда каждой мастерской.

По мнению заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева, уникальность экспозиции состоит в том, что она представляет портрет островного края. «Здесь мы видим семейные ценности, уникальные туристические маршруты, интересные объекты архитектуры, слышим и видим человеческие истории. Самое главное, что эта выставка объединяет разные поколения и является неразрывной нитью между прошлым, настоящим и будущим», — сказал он.

Путешествие по сознанию сахалинцев

По словам генерального продюсера кинофестиваля «Край света» Алексея Агроновича, чтобы полностью познакомиться с выставкой, потребуется два часа и десять минут.

Выставочное пространство разделено на две части. Первая заполнена предметами, вторая — кинозал, в котором установлено три экрана, где можно увидеть видеоролик — проекты всех мастерских. «Фильм можно смотреть с любого места. Там все так придумано, смонтировано, перемешено, чтобы это было путешествием по сознанию человека не банально мыслящего. Это собирательный образ человека острова Сахалин», — пояснил Агранович.

Среди экспонатов — линейка 1980 года, которую использовали при строительстве самого северного сахалинского города Оха. В кубах, символизирующих кубик Рубика, фотография военного 1903 года, краски и автопортрет моряка, пережившего цунами на острове Парамушир. К каждому предмету есть аудиоистория, рассказанная близкими родственниками.

На стенах и возле них — рисунки юных аниматоров и уникальный сахалинский алфавит, разработанный на основе нивхских (нивхи — один из малочисленных народов Дальнего Востока) узоров.

Особая роль в экспозиции отвели башне японского бумагоделательного завода, построенной в 1917 году. Участники мастерской урбанистики предложили превратить запущенное здание в уникальный архитектурный объект с винтовой лестницей и видом на город. На выставке можно также увидеть и проекты по реконструкции башни и саму башню, воссозданную в миниатюре с помощью конструктора.

Организаторы выставки рассчитывают, что посетители будут приходить семьями. Экспозиция будет работать до 24 марта. Вход бесплатный.

О фестивале

Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. В 2018 году фестиваль пройдет восьмой раз.

Кроме Гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.