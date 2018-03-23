В Южно-Сахалинске откроется выставка, созданная в рамках кинофестиваля «Край света»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. / ТАСС /. Выставка «Сахалин. Автобиография», созданная в рамках кинофестиваля «Край света» и рассказывающая о разных поколениях людей, живущих на острове, откроется в пятницу в Южно-Сахалинске.

"Для нас, возможно, это самое важное событие за многолетнюю историю нашей работы здесь и многолетнюю историю фестиваля «Край света», — сказал генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович . По его словам, в основе выставки — этапная работа четырех творческих мастерских Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» (анимационная мастерская для детей «Острова», кинолаборатория для подростков, мастерская урбанистики «Сделай сам» и мастерская журналистики «Большая история»).

Выставочное пространство разделят на две части. Одна часть будет более привычной: тексты, картинки, объемные предметы. Вторая — фактически кинозал, в котором установлено три экрана, где можно увидеть часовой видеоролик — проекты всех мастерских, своеобразное «путешествие в сознание людей разных поколений, живущих на Сахалине».

Авторами выставки выступают более 80 человек. «В фокусе внимания каждого из них — частные истории, которые они рассказывают с помощью современных технологий. Из них складывается непарадный портрет Сахалина, увиденный внимательным и умным взглядом», — сказал Агранович.

Он отметил, что выставка — приглашение к разговору, демонстрация различных подходов к вещам, которые привычны. «Она рассказывает, в каких отношениях можно находиться со своей собственной жизнью и контекстом, в котором она проистекает. И мы вправе рассчитывать, что выставка, побывав здесь, имеет все основания поездить по стране. Она рассказывает о Сахалине не только сахалинцам, но и людям, которые здесь не бывали», — сказал продюсер.

О фестивале

Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. В 2018 году фестиваль пройдет восьмой раз.

Кроме Гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.