Челябинцы смогут отправиться в космос всей семьёй

С 29 марта по 13 мая в Челябинске пройдет масштабная интерактивная выставка-приключение «Космодрайв»

«Космодрайв» — это приключение в мир космических технологий для всей семьи!

Выставка такого масштаба пройдет в городе, пожалуй, впервые. Площадка всей экспозиции занимает более 1500 кв. метров в самом центре Челябинска, в ТРЦ «Гагарин Парк». Полететь на луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Все это возможно в «Космодрайве»! Гости выставки смогут примерить скафандр, починить МКС, преодолеть гравитацию и послушать свой голос на Венере! Попадая на выставку, посетители не просто гуляют и смотрят на экспонаты. Каждый гость почувствует себя в эпицентре космических событий! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети!

В программе выставки:

Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытанияСимуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете с в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией и превращение в звезду!Управление луноходом и марсоходомПримерка скафандраПолнокупольный планетарийЗнакомство с пришельцамиЭкскурсия по МКСПрямое общение с космонавтами с орбитыПосещение плазмокомнаты

Все космические приключения входят в стоимость билета. Около каждого экспоната будет работать гид, который в интересной форме расскажет про каждый экспонат и покажет, как с ним взаимодействовать!

Помимо этого в «Космодрайве» есть увлекательные мастер-классы: сконструируй костюм космонавта, собери луноход, создай вселенную в пробирке или порисуй в пространстве! Интересно? Приходи удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк» с 29 марта по 13 мая! Проект реализуется при поддержке телеканала Наука

Где? ТРЦ «Гагарин Парк»

Когда? с 29 марта по 13 мая Подробнее: космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk