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В Румынии открыли выставку из фондов рязанского музея-заповедника Есенина
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В Румынии открыли выставку из фондов рязанского музея-заповедника Есенина 

АиФ Рязань 2 часа назад
В Румынии в Российском центре науки и культуры в Бухаресте открылась выставка «Мой край, задумчивый и нежный… » из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, сообщает региональный минкульт.
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