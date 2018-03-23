Выставка «Иные миры» открылась в Уфе в галерее «Мирас»

На ней представлены работы уфимских авторов Нелли Акчуриной и Дилары Торик, выполненные в различных техниках, отображены райские сады и ангельские миры.

Нелли Акчурина — выпускница Художественно-промышленной академии им. Штиглица, успешно работающая в разных техниках (ручное и ремизное ткачество, батик, горячая эмаль, живопись и графика). Особенность данной выставки — представление монументального произведения в технике горячего батика — трехчастного панно «В саду моей души», где прослеживается идея воплощения райского сада. Источником вдохновения в изображении фигур Адама и Евы послужило искусство раннего христианства (иконы, деревянная скульптура, фрески). Орнаментальное решение берет свое начало в тюркском мире (ковры, вышивка, войлок). Также в зале Нелли Акчуриной представлены работы в технике масляной живописи и сухой пастели с изображением ангельского мира.

Дилара Торик — выпускница Уфимского училища искусств. В ее творчестве прослеживается несколько направлений: орнаментальные композиции, натюрморты с цветами и птицами, предметами из реального мира, смелые фантазии, символические и сюрреалистические образы.

Выставка продлится с 20 марта по 30 апреля. Адрес галереи «Мирас»: Уфа, ул. Ленина, 72.