Во время школьных каникул дети отправятся в квест по музеям

Музей Новосибирска запускает традиционную игру-путешествие, в которой можно будет стать суперагентом или окнуться в сказку.

31 марта и 1 апреля 2018 года детям и их родителям предложат пройти квест по различным познавательным площадкам. Начать путешествие можно с любого музея, в котором каждому юному посетителю выдадут паспорт участника, а от него потребуется собрать все буквы секретного кодового слова. Выполнив задание на площадке, участник узнаёт одну букву.

В игре участвует восемь филиалов Музея Новосибирска: Центрального (совместно с Музеем документального кино), Железнодорожного, Калининского, Советского, Первомайского, Дзержинского районов, Музей Октябрьского района «Закаменка» и Музей «Заельцовка». Они подготовили задания для детей трех возрастных категорий: 4-6, 7-9, 10-12 лет.

Например, в музее Дзержинского района участники пройдут проявят лучшие качества разведчика и смогут пострелять в лазерном тире, а в Первомайском — совершат путешествие по любимым сказкам или раскрасят предмет мезенской росписью. В музее «Заельцовка» нужно будет написать телеграмму другу, найти историческое здание, сделать модель корабля или связать шарфик. В Калининском районе все смогут отыскать редкие экспонаты и портрет летчика, решить ребус или собрать скульптуру, а в музее Советского — посетят русскую горницу. В Центральном участники игры смогут разгадать кроссворды, найти предметы народного быта и посмотреть документальные фильмы в зале музея документального кино. В музее Железнодорожного района посетители научатся снимать отпечатки пальцев и делать фоторобот, в «Закаменке» почувствуют себя экспертами в области музейных ценностей и узнают с помощью каких инструментов можно изготовить красивые наличники.

После испытаний во всех восьми филиалах, игроку нужно сообщить секретное слово в музей Центрального района, где всем детям вручат призы от Музея Новосибирска. Входной билет на игру-путешествие будет стоить 50 рублей. Подробную информацию о правилах можно узнать на сайте m-nsk.ru.