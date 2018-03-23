«Мастерская Петра Фоменко» празднует юбилей

В Доме-музее Щепкина открылась выставка, посвященная 25 — летию «Мастерской Петра Фоменко». Увидеть оригинальные экспонаты можно будет до 16 мая.

Кураторы проекта решили разделить пространство музея на несколько тематических зон: здесь появился репертуарный отдел театра, актерская комната отдыха, где артисты ожидают своего выхода на сцену, мастерская художника и режиссера — место создания спектаклей.

В экспозиции представлены гастрольные афиши разных лет, уникальные фотографии артистов, книги, папки с пьесами, макеты, реквизит и другие вещи, воссоздающие творческий процесс. Гости музея проникаются атмосферой Мастерской, могут увидеть, то, что скрыто от глаз зрителей, совершить путешествие во времени. Здесь нет незначительных деталей и ненужных подробностей, все мелочи служат одной цели — рассказать о пройденном театром пути, о его свершениях и планах. Кстати, о планах. В ближайшее время фоменки отправятся на гастроли. Они повезут в Тель-Авив обновленную версию «Египетских ночей». Увидеть новую редакцию знаменитого спектакля израильские зрители смогут в мае.

А у москвичей есть возможность посмотреть воссозданные заново «Египетские ночи» 29 марта.