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«Мастерская Петра Фоменко» празднует юбилей
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«Мастерская Петра Фоменко» празднует юбилей 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В Доме-музее Щепкина открылась выставка, посвященная 25 — летию «Мастерской Петра Фоменко». Увидеть оригинальные экспонаты можно будет до 16 мая.
Кураторы проекта решили разделить пространство музея на несколько тематических зон: здесь появился репертуарный отдел театра, актерская комната отдыха, где артисты ожидают своего выхода на сцену, мастерская художника и режиссера — место создания спектаклей.
В экспозиции представлены гастрольные афиши разных лет, уникальные фотографии артистов, книги, папки с пьесами, макеты, реквизит и другие вещи, воссоздающие творческий процесс. Гости музея проникаются атмосферой Мастерской, могут увидеть, то, что скрыто от глаз зрителей, совершить путешествие во времени. Здесь нет незначительных деталей и ненужных подробностей, все мелочи служат одной цели — рассказать о пройденном театром пути, о его свершениях и планах. Кстати, о планах. В ближайшее время фоменки отправятся на гастроли. Они повезут в Тель-Авив обновленную версию «Египетских ночей». Увидеть новую редакцию знаменитого спектакля израильские зрители смогут в мае.
А у москвичей есть возможность посмотреть воссозданные заново «Египетские ночи» 29 марта.
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