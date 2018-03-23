«Уроки антифашизма» в филиале Музея Победы

Уникальную возможность посидеть за настоящими партами курсантов Центральной антифашистской школы получили сегодня гости новой выставки «Уроки антифашизма» в Красногорском филиале Музея Победы. На открытие пригласили руководителей школьных музеев, краеведов, историков и представителей Красногорского городского совета ветеранов.

В классе, где более 70 лет назад занимались ученики этого необычного образовательного учреждения, присутствующим рассказали, как в годы войны здесь обучали военнопленных солдат и офицеров вермахта, воспитывая антифашистов и агитаторов. Затем гостей проводили к витринам, где показали экспонаты, документы и фотографии преподавателей и наставников будущих борцов с нацизмом.

Как рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова, в рамках мероприятия также прошла викторина с вопросами по экскурсии. «Мы разыграли три приза — копии уникальной колоды антифашистских карт. Это эксклюзивный экспонат, таких карт нет ни в одном музее», — сообщила она.

На выставке «Уроки антифашизма», подготовленной заведующей экспозиционно-выставочным отделом Ираидой Ружиной, представлено более 50 эксклюзивных предметов из фондов музея. Экспозиция в двухэтажном здании бывшей Центральной антифашистской школы будет работать до конца августа.