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«Уроки антифашизма» в филиале Музея Победы
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«Уроки антифашизма» в филиале Музея Победы 

На Западе Москвы 3 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Уникальную возможность посидеть за настоящими партами курсантов Центральной антифашистской школы получили сегодня гости новой выставки «Уроки антифашизма» в Красногорском филиале Музея Победы. На открытие пригласили руководителей школьных музеев, краеведов, историков и представителей Красногорского городского совета ветеранов.
В классе, где более 70 лет назад занимались ученики этого необычного образовательного учреждения, присутствующим рассказали, как в годы войны здесь обучали военнопленных солдат и офицеров вермахта, воспитывая антифашистов и агитаторов. Затем гостей проводили к витринам, где показали экспонаты, документы и фотографии преподавателей и наставников будущих борцов с нацизмом.
Как рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова, в рамках мероприятия также прошла викторина с вопросами по экскурсии. «Мы разыграли три приза — копии уникальной колоды антифашистских карт. Это эксклюзивный экспонат, таких карт нет ни в одном музее», — сообщила она.
На выставке «Уроки антифашизма», подготовленной заведующей экспозиционно-выставочным отделом Ираидой Ружиной, представлено более 50 эксклюзивных предметов из фондов музея. Экспозиция в двухэтажном здании бывшей Центральной антифашистской школы будет работать до конца августа.
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