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Что мы успеваем посмотреть в Theatre HD до конца марта
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Что мы успеваем посмотреть в Theatre HD до конца марта 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Параллельно с новинками от кинопрокатчиков в Казани показывают фильмы проекта TheatreHD. Проект собрал реальные спектакли и фильмы-выставки со всего мира, чтобы показать зрителям кинотеатров на широком экране. До конца месяца мы успеваем посмотреть три фильма-выставки и два спектакля.
24 марта, в субботу, можно посмотреть фильм-выставку «Микеланджело: любовь и смерть». Видеовыставка проведет зрителя по Национальной галерее, расскажет об этапах работы над Сикстинской капеллой, статуями Давида и «Манчестерской Мадонны». Авторы постарались рассказать о начальном этапе творчества Микеланджело и создать его полный личностный портрет.
«Киномакс»
Дубляж: русский закадровый перевод
Начало в 15.00  Вход — 300 рублей
25 марта, в воскресенье, покажут фильм-выставку о голландском художнике Яне Вермеере, авторе «Девушки с жемчужной сережкой». Ведущий экскурсии, искусствовед Тим Марлоу, подготовил для зрителей подробнейший экскурс в жизнь и творчество художника.
«КАРО»
Дубляж: русский закадровый перевод
Начало в 13.00  Вход — 300 рублей
26 марта, в понедельник, показы продолжатся фильмом-расследованием, посвященном только «Девушке с жемчужной сережкой». Авторы попытались понять, кем была эта девушка, был ли художник в нее влюблен, как и зачем написана картина.
«КАРО»
Дубляж: русский закадровый перевод
Начало в 19.30  Вход — 300 рублей
27 марта, во вторник, будут транслировать «Короля Лира» в постановке шекспировского театра «Глобус». В роли Лира — Кевин МакНэлли. Казанцы могут знать его по роли Гиббса в «Пиратах Карибского моря».
«Киномакс»
Дубляж: русские субтитры
Начало в 19.00  Вход — 300 рублей
Фото: theatrehd.ru  30 марта, в следующую пятницу, «Иванова» по Чехову будут транслировать онлайн из театра Наций сразу два казанских кинотеатра. В главных ролях Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская. Постановка «получила» 7 номинаций на театральную премию «Золотая Маска».
«КАРО», «Киномакс»
Начало в 19.00  Вход — 450 рублей
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