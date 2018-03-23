Что мы успеваем посмотреть в Theatre HD до конца марта

Параллельно с новинками от кинопрокатчиков в Казани показывают фильмы проекта TheatreHD. Проект собрал реальные спектакли и фильмы-выставки со всего мира, чтобы показать зрителям кинотеатров на широком экране. До конца месяца мы успеваем посмотреть три фильма-выставки и два спектакля.

24 марта, в субботу, можно посмотреть фильм-выставку «Микеланджело: любовь и смерть». Видеовыставка проведет зрителя по Национальной галерее, расскажет об этапах работы над Сикстинской капеллой, статуями Давида и «Манчестерской Мадонны». Авторы постарались рассказать о начальном этапе творчества Микеланджело и создать его полный личностный портрет.

«Киномакс»

Дубляж: русский закадровый перевод

Начало в 15.00 Вход — 300 рублей

25 марта, в воскресенье, покажут фильм-выставку о голландском художнике Яне Вермеере, авторе «Девушки с жемчужной сережкой». Ведущий экскурсии, искусствовед Тим Марлоу, подготовил для зрителей подробнейший экскурс в жизнь и творчество художника.

«КАРО»

Дубляж: русский закадровый перевод

Начало в 13.00 Вход — 300 рублей

26 марта, в понедельник, показы продолжатся фильмом-расследованием, посвященном только «Девушке с жемчужной сережкой». Авторы попытались понять, кем была эта девушка, был ли художник в нее влюблен, как и зачем написана картина.

«КАРО»

Дубляж: русский закадровый перевод

Начало в 19.30 Вход — 300 рублей

27 марта, во вторник, будут транслировать «Короля Лира» в постановке шекспировского театра «Глобус». В роли Лира — Кевин МакНэлли . Казанцы могут знать его по роли Гиббса в «Пиратах Карибского моря».

«Киномакс»

Дубляж: русские субтитры

Начало в 19.00 Вход — 300 рублей

Чулпан Хаматова и Фото: theatrehd.ru 30 марта, в следующую пятницу, «Иванова» по Чехову будут транслировать онлайн из театра Наций сразу два казанских кинотеатра. В главных ролях Евгений Миронов Елизавета Боярская . Постановка «получила» 7 номинаций на театральную премию «Золотая Маска».

«КАРО», «Киномакс»

Начало в 19.00 Вход — 450 рублей

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