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Loewe сделали костюмы для перфоманса в Tate Britain
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Loewe сделали костюмы для перфоманса в Tate Britain 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Loewe придумали и воплотили серию костюмов для перфоманса художницы Антеи Гамильтон, выставка которой сейчас проходит в Лондоне в галерее Tate Britain. Гамильтон была номинирована на премию Тернера в 2016 году, а сейчас представила в Tate свой проект «The Squash» (один из вариантов перевода — «Тыква»), сочетающий в себе скульптуры и перфоманс. Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон придумал 7 костюмов, вдохновившись тыквами: это полосатые, как кабачки, трико и головные уборы, похожие на мускатные тыковки. Каждый день Антея будет проводить перфоманс в одном из этих нарядов. Выставка продлится до 7 октября.
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