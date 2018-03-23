Loewe сделали костюмы для перфоманса в Tate Britain 

Loewe придумали и воплотили серию костюмов для перфоманса художницы Антеи Гамильтон, выставка которой сейчас проходит в Лондоне в галерее Tate Britain. Гамильтон была номинирована на премию Тернера в 2016 году, а сейчас представила в Tate свой проект «The Squash» (один из вариантов перевода — «Тыква»), сочетающий в себе скульптуры и перфоманс. Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон придумал 7 костюмов, вдохновившись тыквами: это полосатые, как кабачки, трико и головные уборы, похожие на мускатные тыковки. Каждый день Антея будет проводить перфоманс в одном из этих нарядов. Выставка продлится до 7 октября.