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Международный день театра отметят в культурном центре «Вдохновение»
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Международный день театра отметят в культурном центре «Вдохновение» 

Ясенево 46 минут назад
Фото: Ясенево
27 марта в 19:30 культурный центр «Вдохновение» и театральный лекторий «Odeon Lecture» специально ко Дню театра представляют новый формат общения со зрителем — паблик-толк «Как понять современный театр».
Что такое современный театр и по каким правилам он живет? На каких режиссеров и актеров театра нужно обратить внимание и какие постановки — обязательны к просмотру? Ксения Перепелкина и Анна Ковалева, создатели театрального лектория «Odeon Lecture» и телеграмм-канала о современном театре Ma vie bohиme, познакомят публику с основными тенденциями современного театра, поделятся своим опытом и экспертизой, помогут лучше понять театр и узнать о жизни театра вне кулис. Ведущие встречи поделятся экспертным мнением о последних театральных премьерах и посоветуют, что лучше смотреть сегодня в Москве!
Проект «Odeon Lecture» — это ежемесячные лекции о театре и театральном искусстве в коворкингах и на открытых площадках Москвы. Лекции ведут критики и искусствоведы, молодые режиссеры России, художники по костюмам, театральные продюсеры, декораторы и актеры. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации:
https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/684389/.
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