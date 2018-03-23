Международный день театра отметят в культурном центре «Вдохновение»

27 марта в 19:30 культурный центр «Вдохновение» и театральный лекторий «Odeon Lecture» специально ко Дню театра представляют новый формат общения со зрителем — паблик-толк «Как понять современный театр».

Что такое современный театр и по каким правилам он живет? На каких режиссеров и актеров театра нужно обратить внимание и какие постановки — обязательны к просмотру? Ксения Перепелкина и Анна Ковалева , создатели театрального лектория «Odeon Lecture» и телеграмм-канала о современном театре Ma vie bohиme, познакомят публику с основными тенденциями современного театра, поделятся своим опытом и экспертизой, помогут лучше понять театр и узнать о жизни театра вне кулис. Ведущие встречи поделятся экспертным мнением о последних театральных премьерах и посоветуют, что лучше смотреть сегодня в Москве!

Проект «Odeon Lecture» — это ежемесячные лекции о театре и театральном искусстве в коворкингах и на открытых площадках Москвы. Лекции ведут критики и искусствоведы, молодые режиссеры России, художники по костюмам, театральные продюсеры, декораторы и актеры. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации:

https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/684389/.