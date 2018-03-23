«Любовники моей жены» и еще 5 самых дорогих картин с кошками, когда-либо проданных на аукционах

Современные ценители искусства платят на аукционных торгах десятки, а то и сотни миллионов долларов за кубических женщин Пикассо, за супрематические композиции Малевича, за абстрактную живопись Кандинского. Однако есть полотна, за которые коллекционеры тоже готовы выложить немалую сумму. Это картины с изображением котов. В этом обзоре собран топ-6 самых дорогих картин с кошками, проданных на мировых аукционах арт-рынка.

Источник: ЖЖурнал/platinym

6-е место: Ян Фейт (1611-1661). «Натюрморт с зайцем, дичью и котом» — 221 тысяча долларов

Нидерландский художник и гравер Ян Фейт (Jan Fyt) жил в XVII столетии и писал так называемые охотничьи натюрморты, с изображением животных и птиц. Его картины реалистичны и детализированы, очень красочны и гармоничны, а сюжеты взяты из охотничьей жизни. На своих полотнах художник в основном изображал дичь, гончих и борзых псов. Не обошел своим вниманием живописец и котов.

На холсте «Натюрморт с зайцем, дичью и котом» изображена добыча охотника и кот-воришка, тянущий лапу за убитой птичкой. Это полотно было продано за 221 тысячу долларов США на аукционе Сотбис.

5-е место. Генриетта Роннер-Книп (1821-1909). «Играющие котята» — 429 тысяч долларов

Голландская художница-анималист Генриетта Роннер-Книп (Henriette Ronner-Knip) начала рисовать в 5 лет, а уже к 6 годам стала прилежной ученицей своего отца. И совсем скоро ей пришлось стать его незаменимой помощницей, так как отец начал быстро слепнуть и не мог прописывать мелкие детали. А с 16 лет она уже заботилась о хлебе насущном для их большой семьи самостоятельно.

В начале творческой карьеры Генриетта писала в основном пейзажи и натюрморты. Но затем на ее полотнах стали появляться и животные. Предпочтение она отдавала собакам, а когда в доме художницы появилась кошка, она с упоением стала рисовать ее и других милых пушистиков. И эти картины приносили весьма хороший доход. У Генриетты появились солидные заказчики среди монарших семей Португалии и Бельгии.

Ее картина с мамой-кошкой и резвящимися котятами была продана на арт-торгах в 2006 году за 429 тысяч долларов неизвестному покупателю.

Любопытный котенок (1893). Дерево, масло. 11×10 см. Автор: Генриетта Роннер-Книп

К слову, миниатюрная картина на дереве размерами 11×10 сантиметров «Любопытный котенок», написанная в 1893 году, с аукционных торгов в 2009 году ушла за 29 тысяч долларов.

4-е место. Лю Е (1964 г.р.). «Мяу» — 601 тысяча долларов

Представители современного китайского искусства на сегодняшний день занимают значимое место в мировой культуре. Так, художник Лю Е из Пекина рисует анимационные картины с немного странными сюжетами. Некоторые из его работ напоминают иллюстрации к детским книгам, а иные выполнены в стиле абстракционизма. Все творчество художника сосредоточено на эмоциях самого мастера, на внутреннем мировосприятии окружающего мира.

Одним из самых дорогих его творений стала картина «Мяу», изображающая девочку с котенком. Сюжет этой работы весьма странный, однако это не помешало продать ее на арт-торгах за 601 тысячу долларов.

3-е место. Энди Уорхол (1928-1987). «Коты и собаки (Бродвей)» — 701 тысяча долларов

Энди Уорхол — известный американский художник и основоположник коммерческого поп-арта, заметная фигура в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. В свое время на протяжении многих лет Уорхол был центром художественной нью-йоркской тусовки, несмотря на то, что по жизни он был весьма закрытым человеком.

Но у художника была страсть к кошкам, которых он обожал безмерно. Говорили, что Уорхол систематически заводил сиамских котов, которых в его доме было полно, при этом всех он без разбору называл Сэмами. Уорохол частенько делал зарисовки своих любимцев в статических позах, так как подвижные объекты давались ему с трудом. Позже эти зарисовки стали иллюстрациями знаменитого альбома «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошка», изданного в 1954 году.

Но самым дорогим творением Уорхола на кошачью тему стала картина «Cats and Dogs (Broadway)», которая ушла с аукциона Сотбис за 701 тысячу долларов США.

2-е место. Карл Кахлер (Karla Kahler) (1855-1906). «Любовники моей жены» — 826 тысяч долларов

Огромное полотно с изображением 42 кошек принадлежит кисти австрийского художника Карла Кахлера (Carl Kahler). В 1891 году одна состоятельная дама, большая любительница кошек Кейт Бердсолл Джонсон захотела увековечить своих любимцев на огромном холсте. В ее особняке в Калифорнии обитало более 300 котов, но лишь 42 из них были удостоены чести остаться в истории. Художник потратил 3 года на написание этого полотна.

В 2015 году картина весом в 100 килограммов и весьма внушительными размерами — 2,6 метра в длину и 1,8 метра в высоту — была продана за 826 тысяч долларов покупателю, пожелавшему остаться неизвестным.

Изначальная цена лота составляла 500 тысяч долларов. Из-за большого веса это полотно устроители аукциона не смогли прикрепить на стену. Им пришлось соорудить специальную конструкцию для этого экспоната.

Несомненным лидером в этом топе является работа гениального Пикассо — «Дора Маар с кошкой», созданная в 1941 году и посвященная французской художнице и любовнице Пикассо. Это один из самых необычных портретов возлюбленной и музы Пабло Пикассо — Доры Маар. Произведение выполнено в стиле абстракционизма и несет в себе внутреннее переживание художника по поводу предстоящего разрыва с любимой женщиной после 9 лет отношений.

Взаимоотношения двух творческих личностей были полны неуемной страсти и противоречий, и, видимо, поэтому Пикассо изобразил Дору в виде сплошных углов и ломаных линий и к тому же весьма непривлекательной. А на спинке кресла, на котором восседает Дора, мы видим милую маленькую черную кошечку, а вернее, ее силуэт. К слову, муза художника кошек не любила, но Пикассо изобразил кошку как символ бурных отношений между ними.

Это полотно вошло в десятку самых дорогих картин мира, так как продано было за невероятную сумму в 95,2 миллиона долларов США в 2006 году.

Пабло Пикассо

Сам же Пабло Пикассо не жаловал породистых котов, а вот к безродным и бездомным всегда относился с искренней симпатией. «Мне нравятся одичавшие кошки, которые охотятся за птицами, носятся по улицам как угорелые, тащат все что ни попадя», — вспоминал высказывания художника его коллега Брассай. Таких Пикассо и написал в своей кошачьей серии, включающей в себя картины «Кошка, схватившая птицу», «Кошка, пожирающая птицу», «Кошка и омар».

«Кошка, схватившая птицу» (1938). Холст, масло. Автор: Пабло Пикассо

«Кошка, пожирающая птицу». Автор: Пабло Пикассо

«Кошка и омар» (1965). Автор: Пабло Пикассо

Вот такие огромные деньги готовы платить почитатели искусства за картины с кошками. А заглянув в историю живописи, мы можем убедиться в том, что эти милые создания пленили огромное множество мастеров, начиная с древности и до наших дней.