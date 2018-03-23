Более 800 мероприятий пройдет в рамках III Московского культурного форума

Огромный выставочный зал Манежа поделили на кварталы, в которых более пятисот участников форума презентуют себя. Музеи открыли картинные галереи, Дом музыки дает концерты, театры показывают костюмы, демонстрируют на экранах отрывки из спектаклей и продают билеты. Посетители могут пообщаться и сделать фото на память со знаменитыми режиссерами и актерами, передает "ТВ Центр"

На торжественном открытии собрался весь цвет российской культуры. Старт трёхдневному фестивалю дает мэр Москвы.

"Программа развития культуры Москвы действительно является одной из крупнейших программ мира. Никто не забыт, все направления в области культуры получили свое серьезное развитие. Это и реконструкция и открытие новых сценических площадок, это и развитие музейного дела. В Москве не то, что закрываются, сдаются новые музеи. Развивается библиотечное дело, на котором в свое время почти поставили крест, считая, что библиотеки в эпоху интернета не нужны", — заявил Сергей Собянин

По словам мэра, культурная жизнь постепенно перемещается с театральных подмостков и музейных залов на улицы Москвы. Новые и отреставрированные парки и пешеходные зоны становятся открытыми сценическими площадками — доступными миллионам москвичей и гостей города. В рамках церемонии артисты, педагоги, художники получили звания почетных работников культуры и благодарности от мэра.

Открытие стены памяти Олега Табакова — одно из важных событий форума. Каждый посетитель может оставить запись в книге памяти и посмотреть на экране самые яркие работы великого артиста в кино и на сцене. У стены своими воспоминаниями поделятся ученики и коллеги Олега Табакова.

Попасть на форум может любой желающий совершенно бесплатно.