Гостей «Московского культурного форума-2018» ждет подарок от Галанина

С 23 по 25 марта 2018 года в Центральном выставочном зале «Манеж» при поддержке радиостанции НАШЕ Радио пройдет «Московский культурный форум-2018». На мероприятии соберутся деятели культуры и искусства, руководители профильных министерств и ведомств, представители бизнеса, а также все ценители искусства.

Организатор форума — Департамент культуры города Москвы — подготовил для всех гостей насыщенную интерактивную программу, которая будет разделена на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства, и фестивально-образовательную — для москвичей и гостей столицы. Гости мероприятия смогут узнать множество полезной информации: где находятся ближайшие к месту жительства библиотеки и культурные центры, какие театральные постановки ожидаются в городе; а также на форуме можно будет встретиться с известными журналистами, актёрами и телеведущими.

НАШЕ Радио приготовило для всех посетителей «Московского культурного форума-2018» особенный сюрприз: 24 марта в 17:00 автограф-сессию для всех поклонников проведет лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин

Не пропустите возможность приобщиться к высокому миру искусства и культурно обогатиться!

Подробности можно узнать на сайте «МКФ-2018», официальном сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!