Один день с юной художницей — ещё студентка, но картины уже на областных выставках

Картины Ольги Ларюковой отличаются фотографической точностью. Девушка в этом году заканчивает художественно-реставрационное училище в Суздале. В свободное от учёбы время молодое дарование не только пишет картины, но и сама показывает мастер-классы детям и всем, кто не равнодушен к искусству. Предлагаю, познакомиться с ней поближе.

Оля, в каких выставках ты принимала участие? В каких галереях были представлены твои работы?

Последний раз я участвовала в областной выставке портретов. Это была вообще первая выставка портретов во Владимирской области! Она состоялась в ноябре, в областном центре изобразительного искусства. Свои работы на суд зрителю представили как члены союза художников — взрослые и опытные живописцы, так и молодые. В основном мои картины можно увидеть в частных галереях.

Расскажи о своём участии во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида 2017». Какой опыт получила?

Мне посчастливилось побывать там дважды. Я посещала всевозможные лекции, мастер-классы у разных художников. Было много панельных дискуссий. Например, обсуждали современное искусство: кто «за», кто «против». Получила много новых знаний! Конечно, было время и для практики. Во время участия в форуме рисовала на пленэре. Успела сделать несколько этюдов и пару портретов.

Ты пишешь портреты, пейзажи, натюрморты. Что больше нравится?

Я рисую в разных жанрах, но больше всего меня привлекают портреты. Когда ты пишешь живого человека, ты можешь с ним общаться, лучше его узнавать. Я предпочитаю сначала пообщаться с человеком, а потом уже написать с него портрет. Внешнего сходства не достаточно, нужно уловить его внутреннее состояние — переживание в этот момент.

С какими материалами любишь работать: масляные краски, акварель?

«Масло» — одно из любимых материалов. Оно очень податливое, подвижное. Недавно вспомнила, что акварель тоже когда-то любила, и сейчас много работаю с акварелью.

Тебе больше нравится писать в духе реализма?

Да, я в основном работаю в реалистической манере. Такова особенность нашего обучения в училище. Возможно, дальше я буду что-то менять, искать себя.

Чьи работы тебя вдохновляют? Твой любимый художник?

Я люблю мастеров конца 19 — начала 20 века. Очень нравятся работы позднего Серова. Восхищаюсь работами Репина, Сурикова. Это невероятные мастера своего времени!

Какие темы тебя волнуют и больше всего находят отражение в твоих картинах?

Тема внутреннего состояния человека. Мне интересно узнать душу человека, открыть его внутренний мир, и показать это в своей работе.

Сколько в среднем уходит времени на написание картины?

Конечно, всё зависит от самой картины. Если писать с человека, нужно порядка 5-6 сеансов. Каждая встреча по 2-3 часа. Много зависит от усидчивости как художника, так и модели, внешних обстоятельств.

С чего следует начинать молодым художникам?

Я за академический подход, изучение натуры. Важно не только уметь срисовывать, но и писать с модели. Обязательно, нужен наставник, который будет направлять молодого художника.

Есть правила, как правильно держать кисть или карандаш?

Конечно, есть определенные руководства к действию, но они нужны только на первых этапах. Потом не имеет значения, как ты держишь кисточку.

Расскажи о реставрации. Как давно ты реставрируешь иконы?

Все четыре года моего обучения в художественно-реставрационном училище у нас была практика. Нам выдавали иконы. В основном это образа 19 века.

Где находят столько икон, чтобы обеспечить ими студентов?

Иконы поступают из музеев, храмов. На самом деле икон, которые требуют реставрации, очень много.

Оль, расскажи о самом процессе реставрации.

Всё зависит от проблемы, которую нужно решить. Есть специальные техники, материалы, которые нужно использовать, чтобы предотвратить определённые разрушения. Мы пользуемся разбавителями: димексидом, сульфаксидом и другими химическими веществами. Кстати, они достаточно вредные.

Какие иконы ты реставрировала, где они сейчас?

Я реставрировала икону из музея. Сейчас она находится в музее. Реставрировала икону из старообрядческой общины Владимира.

Согласилась бы реставрировать икону не православной, а другой духовной культуры?

Я с этим не встречалась, но почему бы и нет.

А что больше нравится рисовать или реставрировать?

Рисовать! (Улыбается).

Кто больше зарабатывает — художники или реставраторы?

Я к себе это не отношу, но если смотреть прагматично, наверно, реставрация. Опять же, как устроишься!

А где ты планируешь работать?

Где именно ещё не решила. Знаю точно, что буду заниматься живописью и давать мастер-классы. Пусть это будет сфера общения с людьми, приобщение их к искусству.

Как ты считаешь, искусство терпит двоежёнство? Если заниматься не только живописью, а, например, работать параллельно в офисе? Или это будет халтура по отношению к живописи?

Истинное искусство не терпит распыления. Не думаю, что это можно совмещать с работой в офисе или работой грузчика — это очень тяжело.

В семье у вас есть художники или ты первооткрыватель в искусстве?

Насколько знаю, серьёзно этим никто не занимался, но многие худо-бедно умели рисовать.

Я знаю, что ты из многодетной семьи. У тебя есть ещё два брата. Вы тройняшки. Они к искусству равнодушны?

Один брат учится на врача, второй закончил техникум — он повар. Мы все разные! Да, думаю, можно сказать, что они к искусству равнодушны.

У тебя есть молодой человек?

Какой вопрос! У меня нет серьёзных отношений, и я не замужем. (Смеётся)