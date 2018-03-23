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Французский виртуоз фотошопа превращает животных в фантастических тварей
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Французский виртуоз фотошопа превращает животных в фантастических тварей 

PlayboyRussia.com 54 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Двадцатилетний художник из Франции Жульен Табэ создает из обычных фотографий потрясающие картины с помощью Photoshop.
Главной его тематикой является животный мир. Он берет красивые фотографии зверей и добавляет к ним новые детали. На готовой картине получается совершенно новый фантастический мир, по образу которого можно создавать целые вселенные.
Свои произведения он публикует в инстаграме, где у художника уже порядка 16-ти тысяч подписчиков. В описании к профилю Табэ отражается вся суть его отношения к искусству:
«Буду творить, пока не умру. Или пока вы не умрете. Потому что мы все умрем. Приятной смерти».
Свои публикации он подписывает лаконично, не добавляя длинных абзацев текста.
Публикация от Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Мар 2018 в 11:00 PST  «Полет Зебры».
Публикация от Julien Tabet (@julien.tabet) 3 Мар 2018 в 11:00 PST  «Медитация».
Публикация от Julien Tabet (@julien.tabet) 10 Фев 2018 в 11:00 PST  «Огненная машина».
Публикация от Julien Tabet (@julien.tabet) 28 Окт 2017 в 11:44 PDT  «Прятки».
Публикация от Julien Tabet (@julien.tabet) 31 Янв 2018 в 11:00 PST  «Водный дом».
У художника также есть свой ютьюб-канал, в котором он публикует процесс создания своих картин в ускоренном времени. Правда, в отличие от инстаграма, на его канале чуть более трехсот подписчиков.
Вот одно из последних видео Табэ:
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