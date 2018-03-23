Выставки недели: выбор «Артгида». Март 2018

Эрик Булатов, Прибытие поезда Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» до 20 мая Простой тематический принцип отбора работ — все они так или иначе посвящены поездам — на выставке компенсируется широтой замысла устроителей. Поезд, по словам сокуратора проекта Виталия Пацюкова, не просто средство перемещения по миру, но и «траурный поезд с телом Ленина, и поезд Великой Победы», а также вагон, в котором перевозят «почившего Чехова в морозильном отделении для устриц». При этом хронологический охват выставки уже, нежели «железнодорожный век» в русской культуре. Большинство авторов относятся к послевоенному периоду: Илья Кабаков Семен Файбисович и другие.

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Давид Бурлюк . Футуристическая женщина с тремя глазами. 1910-е. Дерево, масло. Московский музей современного искусства

Персональный подход. Залы художников в ММОМА Московский музей современного искусства на Петровке до 1 апреля

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Аня Желудь. Блокнот / Вова Перкин. Баня Мухи Цокотухи / Было — стало Музей современного искусства APT4 до 11 мая Новый выставочный «триптих» музея объединил проекты, на которых представлены по преимуществу живопись и графика современных российских авторов. Владимир Перкин, основатель объединения Notre Utopie и направления «перкинизм», создал серию психоделических картин, посвященных удивительным странствиям Мухи Цокотухи по закоулкам Вселенной. Рисунки Ани Желудь — бытовые зарисовки, камерные натюрморты и просто цветовые абстрактные пятна — фиксируют незатейливый быт в подмосковной однушке, где художница живет последние месяцы. Выставка «Было/Cтало» знакомит зрителя с недавними аукционными приобретениями в коллекцию АРТ4.

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Людмила Константинова. Всё ничего. Courtesy «Новое Крыло» Дома Гоголя

ТЕКСТиль «Новое крыло» Дома Гоголя до 27 мая Использование текстиля для создания произведений искусства было привычным еще со времен первых гобеленов. Мастера авангарда придумывали новые рисунки для тканей и непривычные формы одежды, а идентичность многих современных авторов — от француженки Аннет Мессаже до нашего соотечественника Дмитрия Цветкова — почти целиком построена на мастерстве кройки и шитья. На выставке собраны вещи российских художников разных поколений, превращавших текстиль в материал современного искусства.

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Денис Демков. Вера в себя. Мойка памятника Святителю Димитрию. Courtesy Центр современного искусства «Винзавод»

Best of Russia 2017 Центр современного искусства «Винзавод» до 13 мая Фотопроект, инициированный «Винзаводом» в 2008 году и ежегодно на конкурсной основе собирающий со всей России фотографические примеры того, какой была жизнь в стране за прошедший год. Ограничений для участников нет, «податься» на конкурс может каждый. От традиционных номинаций «Природа», «Архитектура», «Стиль» в этом году отказались, фотографии принимались только в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь». Специальная тема года, приуроченная к празднованию 10-летия самого проекта, — «Юбилеи».

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