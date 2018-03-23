Подмосковье присоединится к празднованию Всемирного дня театра

Более двадцати учреждений культуры Подмосковья примут участие в праздновании Всемирного дня театра и «Ночи театров». Мероприятия состоятся 26 и 27 марта, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В частности, в Московском Губернском театре пройдет соревнование команд по актерской импровизации. Московский областной государственный театр кукол покажет зрителям спектакль «Мойры Петроградского района». Областной ТЮЗ приглашает на выставку «Советский театр за рубежом».

Кроме того, в театре кукол «Радуга» в Люберцах можно посетить выставку кукол и спектакль «Огненная звездочка». В ТЮЗе Королева покажут «Театральный калейдоскоп».