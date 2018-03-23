Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 24-25 марта

С 23 по 25 марта в ЦВЗ «Манеж» будет проходить Московский культурный форум, на котором соберутся деятели культуры и искусства, руководители профильных министерств и ведомств, представители бизнеса, а также все те, кто ценит искусство. Участников и гостей форума ожидает трехдневная программа, которая разделена на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства и фестивально-образовательную — для жителей и гостей столицы. Вход на все три дня форума бесплатный. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

Департамент культуры города Москвы организует для жителей столицы и туристов уже ставшую традиционной «Ночь театров», которая будет проходить в ночь с 24 на 25 марта. Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров. Тема «Ночь театров-2018» — «Театральные семьи. Театральные легенды». Подробную информацию можно узнать по ссылке.

Музеи и выставочные залы

24 марта в 16:00 в музее Космонавтики состоится лекция « Юрий Алексеевич Гагарин . Подвиг первого космонавта», которая будет посвящена Герою Советского Союза, лётчику-космонавту Ю. А. Гагарину и его космическому подвигу, а также нештатным ситуациям, произошедшим во время этого исторического полёта. Сам Юрий Алексеевич часто бывал в знаменитом Останкинском особняке Главного конструктора Сергея Павловича Королёва , с которым его связывала крепкая дружба. Вход по билетам в дом-музей.

25 марта в 12:00 в музее имени К. А. Тимирязева пройдет тематическая семейная интерактивная программа «Н2О: неОбычные открытия», посвященная Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта. Во время программы будут показаны опыты с водой, можно будет увидеть растительные чудеса со дня морского, также посетители смогут сами одной лишь силой мысли заставлять тонуть или всплывать «картезианского водолаза и многое другое. Стоимость участия от 125 рублей до 400 рублей.

24 и 25 марта в Доме Гоголя будет проходить выставка „ТЕКСТиль“, на которой представлены произведения 26 художников, рассматривающих взаимосвязи между текстом и текстилем. Авторы фиксируют изменения языковых форм современной жизни, следуют за модой (в том числе, в одежде) и говорят о возникновении городского контекста как об образовании синтаксиса. Время: 12:00. Стоимость 150 рублей, льготный — 100 рублей.

Музей „Садовое кольцо“ 24 и 25 марта предлагает посетить персональную выставку Наталии Леоновой „Русская усадьба“. Кроме большой серии акварельных и графических интерьеров „Русских усадеб“ (порядка 40 работ) на выставке представлены многочисленные иллюстрации к книгам разных жанров (от классики и современной детской литературы до исторического детектива). Время: 11:00. Вход свободный.

Парки культуры и отдыха

24 марта с 11:00 до 14:00 в парке „Сокольники“ на главной аллее по традиции пройдет День святого Патрика. Вход свободный. Подробная информация о мероприятии на сайте парка.

24 марта посетители парка „Красная Пресня“ отметят сразу два праздника: День театра и День поэзии. В 12:00 на сцене с концертом чтецов выступят студенты выпускных курсов актерского факультета Театрального института им. Б. Щукина. Вход свободный.

24 марта в 17:00 в Измайловском парке в павильоне „Арт-парк“ состоится выступление медиа-групп „ASK“ и „The time loops“. В выставочном павильоне соберутся молодые авторы, которые занимаются разными направлениями искусства — живой и электронной музыкой, поэзией. Главной темой выступления станет тема музеев: группы меди-художников предлагают свое культорологическое прочтение этой темы, где сам зритель становится экспонатом. Вход свободный.

24 марта в 15:30 в парке Победы на Поклонной горе на детской площадке пройдет театральный мастер-класс „Волшебный мир театра“. Участники мастер-класса смогут познакомиться с актерской профессией и миром театра, а также сами станут актерами импровизированных постановок, примут участие в театральных играх, упражнениях и наглядно познакомятся с актерской профессией, увидев выступления театральных коллективов. Участие бесплатное.

24 марта с 17:00 к 150-летию со дня рождения Максима Горького в Музее Парка Горького состоится концерт „Горький. Лирика“. Коллектив ART COLLAGE готовит музыкально-поэтический концерт. В центре внимания — музыка XX века. Стоимость участия 500 рублей.

25 марта с 13:00 в Лианозовском парке пройдет праздник, посвященный сразу двум праздникам: Дню весеннего равноденствия и Дню работника культуры. Посетителей ожидают выступление коллектива „Музыкальная дорожка“, мастер-класс по рисованию „Волшебный рисунок“, выступление детского эстрадного театра „Альт“ и культурный квест. Участие в мероприятии бесплатное.

Школы искусств

25 марта в 14:00 в Детской музыкальной школе №71 стартует ежегодный Фестиваль детского хора, создателем и вдохновителем которого стал детский хор „Кантилена“. „Кантилена“ — это базовый коллектив Детской школы искусств имени С. П. Дягилева. В открытии Фестиваля принимают участие различные хоровые коллективы московских школ искусств. Помимо хоровой программы, которая включает в себя произведения русской и зарубежной музыки, участники хоровых коллективов продемонстрируют своё искусство в исполнении сочинений для фортепиано и вокальной музыки. Вход свободный.

Библиотеки и культурные центры

24 марта в 18:00 библиотека №193 приглашает на премьеру спектакля „Пансион. 1905 год“ юношеской театральной студии „Лик“. Спектакль поставлен по произведениям писателей первой половины двадцатого века. Действие спектакля происходит в провинциальном российском городе в тревожные времена первой русской революции. Вход свободный.

Кинотеатры

25 марта в Юности пройдет показ сборника Манабу Химэда „Добро пожаловать, это я!“. В сборник входят короткие музыкальные мультфильмы, песни для которых сочиняет и исполняет сам автор. Мультфильмы представят автор и японовед Ирина Дмитриева . После показа зрители смогут задать вопросы Манабу Химэда. Вход свободный, по предварительной регистрации.

25 марта в честь Дня работника культуры сеть кинотеатров Москино покажет любимые фильмы про театральных режиссеров, певцов, артистов и других людей творческих профессий. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.