Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 24-25 марта 

С 23 по 25 марта в ЦВЗ «Манеж» будет проходить Московский культурный форум, на котором соберутся деятели культуры и искусства, руководители профильных министерств и ведомств, представители бизнеса, а также все те, кто ценит искусство. Участников и гостей форума ожидает трехдневная программа, которая разделена на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства и фестивально-образовательную — для жителей и гостей столицы. Вход на все три дня форума бесплатный. Подробную информацию можно узнать по ссылке.
Департамент культуры города Москвы организует для жителей столицы и туристов уже ставшую традиционной «Ночь театров», которая будет проходить в ночь с 24 на 25 марта. Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров. Тема «Ночь театров-2018» — «Театральные семьи. Театральные легенды». Подробную информацию можно узнать по ссылке.
Музеи и выставочные залы
24 марта в 16:00 в музее Космонавтики состоится лекция «Юрий Алексеевич Гагарин. Подвиг первого космонавта», которая будет посвящена Герою Советского Союза, лётчику-космонавту Ю. А. Гагарину и его космическому подвигу, а также нештатным ситуациям, произошедшим во время этого исторического полёта. Сам Юрий Алексеевич часто бывал в знаменитом Останкинском особняке Главного конструктора Сергея Павловича Королёва, с которым его связывала крепкая дружба. Вход по билетам в дом-музей.
25 марта в 12:00 в музее имени К. А. Тимирязева пройдет тематическая семейная интерактивная программа «Н2О: неОбычные открытия», посвященная Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта. Во время программы будут показаны опыты с водой, можно будет увидеть растительные чудеса со дня морского, также посетители смогут сами одной лишь силой мысли заставлять тонуть или всплывать «картезианского водолаза и многое другое. Стоимость участия от 125 рублей до 400 рублей.
24 и 25 марта в Доме Гоголя будет проходить выставка „ТЕКСТиль“, на которой представлены произведения 26 художников, рассматривающих взаимосвязи между текстом и текстилем. Авторы фиксируют изменения языковых форм современной жизни, следуют за модой (в том числе, в одежде) и говорят о возникновении городского контекста как об образовании синтаксиса. Время: 12:00. Стоимость 150 рублей, льготный — 100 рублей.
Музей „Садовое кольцо“ 24 и 25 марта предлагает посетить персональную выставку Наталии Леоновой „Русская усадьба“. Кроме большой серии акварельных и графических интерьеров „Русских усадеб“ (порядка 40 работ) на выставке представлены многочисленные иллюстрации к книгам разных жанров (от классики и современной детской литературы до исторического детектива). Время: 11:00. Вход свободный.
Парки культуры и отдыха
24 марта с 11:00 до 14:00 в парке „Сокольники“ на главной аллее по традиции пройдет День святого Патрика. Вход свободный. Подробная информация о мероприятии на сайте парка.
24 марта посетители парка „Красная Пресня“ отметят сразу два праздника: День театра и День поэзии. В 12:00 на сцене с концертом чтецов выступят студенты выпускных курсов актерского факультета Театрального института им. Б. Щукина. Вход свободный.
24 марта в 17:00 в Измайловском парке в павильоне „Арт-парк“ состоится выступление медиа-групп „ASK“ и „The time loops“. В выставочном павильоне соберутся молодые авторы, которые занимаются разными направлениями искусства — живой и электронной музыкой, поэзией. Главной темой выступления станет тема музеев: группы меди-художников предлагают свое культорологическое прочтение этой темы, где сам зритель становится экспонатом. Вход свободный.
24 марта в 15:30 в парке Победы на Поклонной горе на детской площадке пройдет театральный мастер-класс „Волшебный мир театра“. Участники мастер-класса смогут познакомиться с актерской профессией и миром театра, а также сами станут актерами импровизированных постановок, примут участие в театральных играх, упражнениях и наглядно познакомятся с актерской профессией, увидев выступления театральных коллективов. Участие бесплатное.
24 и 25 марта с 10:00 на территории парка Олимпийской деревни пройдут открытые лыжные тренировки под руководством профессиональных тренеров Дмитрия Воронина, Маргариты Ворониной, Виталия Смирнова, Дениса Козлова, Алексея Виноградова. Все желающие смогут лично познакомиться со спортсменами, взять автограф и задать интересующие вопросы. Вход свободный.
24 марта с 17:00 к 150-летию со дня рождения Максима Горького в Музее Парка Горького состоится концерт „Горький. Лирика“. Коллектив ART COLLAGE готовит музыкально-поэтический концерт. В центре внимания — музыка XX века. Стоимость участия 500 рублей.
25 марта с 13:00 в Лианозовском парке пройдет праздник, посвященный сразу двум праздникам: Дню весеннего равноденствия и Дню работника культуры. Посетителей ожидают выступление коллектива „Музыкальная дорожка“, мастер-класс по рисованию „Волшебный рисунок“, выступление детского эстрадного театра „Альт“ и культурный квест. Участие в мероприятии бесплатное.
Школы искусств
25 марта в 14:00 в Детской музыкальной школе №71 стартует ежегодный Фестиваль детского хора, создателем и вдохновителем которого стал детский хор „Кантилена“. „Кантилена“ — это базовый коллектив Детской школы искусств имени С. П. Дягилева. В открытии Фестиваля принимают участие различные хоровые коллективы московских школ искусств. Помимо хоровой программы, которая включает в себя произведения русской и зарубежной музыки, участники хоровых коллективов продемонстрируют своё искусство в исполнении сочинений для фортепиано и вокальной музыки. Вход свободный.
Библиотеки и культурные центры
24 марта в 18:00 библиотека №193 приглашает на премьеру спектакля „Пансион. 1905 год“ юношеской театральной студии „Лик“. Спектакль поставлен по произведениям писателей первой половины двадцатого века. Действие спектакля происходит в провинциальном российском городе в тревожные времена первой русской революции. Вход свободный.
Кинотеатры
25 марта в Юности пройдет показ сборника Манабу Химэда „Добро пожаловать, это я!“. В сборник входят короткие музыкальные мультфильмы, песни для которых сочиняет и исполняет сам автор. Мультфильмы представят автор и японовед Ирина Дмитриева. После показа зрители смогут задать вопросы Манабу Химэда. Вход свободный, по предварительной регистрации.
25 марта в честь Дня работника культуры сеть кинотеатров Москино покажет любимые фильмы про театральных режиссеров, певцов, артистов и других людей творческих профессий. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.