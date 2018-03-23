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Иллюстрации Леонида Феодора к «Слову о полку Игореве» представлены на выставке в МФЮА
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Иллюстрации Леонида Феодора к «Слову о полку Игореве» представлены на выставке в МФЮА 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
21 марта в главном корпусе университета МФЮА состоялось большое культурное событие — открылась выставки заслуженного художника России, директора Музея культуры России Леонида Феодора «Сквозь призму времени».
Студенты, сотрудники, преподаватели МФЮА и МИТУ МАСИ познакомились с работами мастера, которые были созданы им к 830-ой годовщине шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В экспозиции представлены полихромная деревянная скульптура и гравюры на бересте с рукописными текстами — иллюстрации к великому произведению, где береста — символическое и физическое присутствие Родины, а рукописный текст — присутствие гениального автора «Слова».
Художник рассказал собравшимся о представленных полотнах, и истории их создания, о технике своих работ и о том, почему одна из его картин поменяла цвет, когда случилась трагедия с атомной подводной лодкой «Курск».
Увидеть работы можно до 17 апреля. Работает она в УК «Калужский» университета МФЮА по адресу: улица Введенского, 1А, 6 этаж.
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