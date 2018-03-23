Иллюстрации Леонида Феодора к «Слову о полку Игореве» представлены на выставке в МФЮА

21 марта в главном корпусе университета МФЮА состоялось большое культурное событие — открылась выставки заслуженного художника России, директора Музея культуры России Леонида Феодора «Сквозь призму времени».

Студенты, сотрудники, преподаватели МФЮА и МИТУ МАСИ познакомились с работами мастера, которые были созданы им к 830-ой годовщине шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В экспозиции представлены полихромная деревянная скульптура и гравюры на бересте с рукописными текстами — иллюстрации к великому произведению, где береста — символическое и физическое присутствие Родины, а рукописный текст — присутствие гениального автора «Слова».

Художник рассказал собравшимся о представленных полотнах, и истории их создания, о технике своих работ и о том, почему одна из его картин поменяла цвет, когда случилась трагедия с атомной подводной лодкой «Курск».

Увидеть работы можно до 17 апреля. Работает она в УК «Калужский» университета МФЮА по адресу: улица Введенского, 1А, 6 этаж.