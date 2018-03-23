Уикенд 24-25 марта в Белгороде: Неделя моды и лекция о Ван Гоге

Ван Гог. Выход в свет

25 марта фестиваль искусств АРТ-ОКНО открывает в Белгороде цикл «живые лекции», который совмещает в себе театральное и лекторское искусство.

На первой лекции зрители узнают, что общего у роли пастора и художника, как прожить полную жизнь за 37 лет, как сходил с ума легендарный художник, что Ван Гог имел против выставок, чем искусство Ван Гога напоминает Библию. Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте фестиваля АРТ-ОКНО.

Что: лекция

Где: городское кафе «Орион»

Когда: 25 марта 19.30 «Неделя моды» & «Всё для молодой семьи»

Выставки помогут белгородцам сориентироваться в мире молодежной моды, сделать разнообразные покупки для дома, семьи, купить подарки своим близким

Что: выставки

Где: ВК «Белэкспоцентр»

Когда: 24 марта с 10.00 до 16.00 Трижды три Актёры театра «Спичка» представят зрителям философскую притчу с превращениями «Трижды три» по пьесе французского драматурга и публициста Жака Жуе «Трижды три желания, или умение загадывать». Режиссёр — Оксана Половинкина. Что: спектакль

Где: мастерская театра «Спичка»

Когда: 25 марта в 19.00 Вечёрки

Любителей фольклора приглашают на «Вечёрки», где они смогут познакомиться с песенным, танцевальным, обрядовым, игровым, инструментальным народным творчеством Белгородчины. Во время чаепития гости вспомнят песни, хороводы и игры, бытовавшие в старину.

Что: песенно-хороводная программа

Где: малый зал БГЦНТ

Когда: 25 марта в 14.00 Детский альбом в музыкальных картинках

Детей и их родителей приглашают в филармонию на утренники с симфоническим оркестром. Артисты оркестра под управлением Дмитрия Филатова исполнят произведения Баха, Моцарта, Шумана, Мусоргского, Чайковского, Черепнина.

Что: симфонический концерт для детей

Где: Большой зал Белгородской филармонии

Когда: 25 марта в 11.00 и 12.30 Квартирник в кедах

Молодёжный квартирник пройдёт в Белгороде в четвёртый раз. Молодых людей ждёт ламповая атмосфера, массовый твистер, караоке, бесплытный кофе, чай и печенье.

Что: квартирник

Где: АнтиКафе 7/9 Когда: 25 марта в 18.00