Уикенд 24-25 марта в Белгороде: Неделя моды и лекция о Ван Гоге 

Ван Гог. Выход в свет
25 марта фестиваль искусств АРТ-ОКНО открывает в Белгороде цикл «живые лекции», который совмещает в себе театральное и лекторское искусство.
На первой лекции зрители узнают, что общего у роли пастора и художника, как прожить полную жизнь за 37 лет, как сходил с ума легендарный художник, что Ван Гог имел против выставок, чем искусство Ван Гога напоминает Библию. Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте фестиваля АРТ-ОКНО.
Что: лекция
Где: городское кафе «Орион»
Когда: 25 марта 19.30 «Неделя моды» & «Всё для молодой семьи»
Выставки помогут белгородцам сориентироваться в мире молодежной моды, сделать разнообразные покупки для дома, семьи, купить подарки своим близким
Что: выставки
Где: ВК «Белэкспоцентр»
Когда: 24 марта с 10.00 до 16.00 Трижды три Актёры театра «Спичка» представят зрителям философскую притчу с превращениями «Трижды три» по пьесе французского драматурга и публициста Жака Жуе «Трижды три желания, или умение загадывать». Режиссёр — Оксана Половинкина. Что: спектакль
Где: мастерская театра «Спичка»
Когда: 25 марта в 19.00 Вечёрки
Любителей фольклора приглашают на «Вечёрки», где они смогут познакомиться с песенным, танцевальным, обрядовым, игровым, инструментальным народным творчеством Белгородчины. Во время чаепития гости вспомнят песни, хороводы и игры, бытовавшие в старину.
Что: песенно-хороводная программа
Где: малый зал БГЦНТ
Когда: 25 марта в 14.00 Детский альбом в музыкальных картинках
Детей и их родителей приглашают в филармонию на утренники с симфоническим оркестром. Артисты оркестра под управлением Дмитрия Филатова исполнят произведения Баха, Моцарта, Шумана, Мусоргского, Чайковского, Черепнина.
Что: симфонический концерт для детей
Где: Большой зал Белгородской филармонии
Когда: 25 марта в 11.00 и 12.30 Квартирник в кедах
Молодёжный квартирник пройдёт в Белгороде в четвёртый раз. Молодых людей ждёт ламповая атмосфера, массовый твистер, караоке, бесплытный кофе, чай и печенье.
Что: квартирник
Где: АнтиКафе 7/9 Когда: 25 марта в 18.00