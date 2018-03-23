Ещё
Библиотека № 190 поучаствует в празднике, приуроченном к Неделе детской книги, в Дарвинском музее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библиотека № 190 поучаствует в празднике, приуроченном к Неделе детской книги, в Дарвинском музее 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
Сотрудники библиотеки № 190 в субботу проведут мастер-класс для ребят, которым уже исполнилось 6 лет. Он будет организован на празднике, приуроченном к Неделе детской книги, который пройдет в Дарвинском музее.
Мастер-класс будет проходить в оранжерее выставочного комплекса, 12.00 -16.00. На официальном сайте музея уточняется, что ребята научатся делать миниатюрную книжку-сказку. Они оформят ее яркими вырезными иллюстрациями и собственными рисунками, а при помощи особого кода, известного только им, зашифруют в ней текст послания. В оформлении собственной книги ребятам будут помогать библиотекари.
Коньково: последние новости
Выставка «Открытия. Нестареющие шедевры» открылась в «Изопарке» Молодые прихожане храма Священномученика Василия узнали о школах иконописи в Музее Русской Иконы Выставка «Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Ученый. Гений» продолжает работать в галерее «Беляево»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего71
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
Как снимался сериал «Золотая орда»23
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение