Библиотека № 190 поучаствует в празднике, приуроченном к Неделе детской книги, в Дарвинском музее

Сотрудники библиотеки № 190 в субботу проведут мастер-класс для ребят, которым уже исполнилось 6 лет. Он будет организован на празднике, приуроченном к Неделе детской книги, который пройдет в Дарвинском музее.

Мастер-класс будет проходить в оранжерее выставочного комплекса, 12.00 -16.00. На официальном сайте музея уточняется, что ребята научатся делать миниатюрную книжку-сказку. Они оформят ее яркими вырезными иллюстрациями и собственными рисунками, а при помощи особого кода, известного только им, зашифруют в ней текст послания. В оформлении собственной книги ребятам будут помогать библиотекари.