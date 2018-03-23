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В школе 2073 пройдет конкурс Пасхальные мотивы
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В школе 2073 пройдет конкурс Пасхальные мотивы 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В апреле на территории образовательной площадки ГБОУ школа №2073 пройдет выставка-конкурс прикладного творчества «Пасхальные мотивы». Выставка пройдет в рамках V фестиваля детского творчества «Пасхальный Благовест» для обучающихся образовательных организаций ТиНАО.
Выставка пройдет с целью популяризации изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, выявление талантливых детей, обучающихся в школьных отделениях ГБОУ Школа №2073.
Тематика работ— «Пасхальные мотивы», на выставке будут представлены 12 творческих направлений.
Отбор творческих работ осуществит жюри конкурса.
Все победители и призеры будут награждены дипломами участника конкурса-выставки.
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