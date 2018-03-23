В школе 2073 пройдет конкурс Пасхальные мотивы

В апреле на территории образовательной площадки ГБОУ школа №2073 пройдет выставка-конкурс прикладного творчества «Пасхальные мотивы». Выставка пройдет в рамках V фестиваля детского творчества «Пасхальный Благовест» для обучающихся образовательных организаций ТиНАО.

Выставка пройдет с целью популяризации изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, выявление талантливых детей, обучающихся в школьных отделениях ГБОУ Школа №2073.

Тематика работ— «Пасхальные мотивы», на выставке будут представлены 12 творческих направлений.

Отбор творческих работ осуществит жюри конкурса.

Все победители и призеры будут награждены дипломами участника конкурса-выставки.