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Музей Ростова расположится в строящемся здании в парке Островского
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Музей Ростова расположится в строящемся здании в парке Островского 

Деловое сообщество 2 часа назад
Музей Ростова-на-Дону может расположиться в части здания, которое сейчас строится в парке имени Николая Островского для музея «Россия — моя история». Об этом накануне, 22 марта, в ходе коллегии городской администрации сообщил градоначальник Виталий Кушнарев. Напомним, ранее предлагалось разместить музей города в доме купца Кисина на улице Московской, в кинотеатре «Россия», затем — в левобережной части города недалеко от стадиона «Ростов-Арена». Музей «Россия — моя история» начнет работу к 1 сентября. В нем будут мультимедийные постоянно меняющиеся экспозиции, а также будут действовать сенсорные столы и экраны, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты, они будут реализованы с помощью видео-инфографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций.
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