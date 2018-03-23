Неизвестные шедевры или подделки?

На выставке произведений русского авангарда в музее изобразительных искусств в Генте были выставлены подделки. Об этом пишет The Guardian

Казимира Малевича, Выставка состояла из 26 работ, которые предоставил для экспозиции российский бизнесмен Игорь Топоровский. Организаторы утверждали, что это ранее неизвестные работы русских художников — Василия Кандинского Наталии Гончаровой и других звезд русского авангарда.

Теперь экспонаты из коллекции опечатаны. Прошел обыск в частном доме в Брюсселе, где проживают супруги Топоровские. Директор музея Кэтрин де Зегер отстранена от должности. «Очень удивительная коллекция искусства русского авангарда Игоря Топоровского» — так была озаглавлена статья в бельгийской газете La Libre за неделю до открытия экспозиции. Выставка действительно оказалась удивительной, вызвала настоящий скандал на арт-рынке. Вот что о своем отношении к выставленным работам якобы Малевича, Кандинского и других авангардистов говорит арт-дилер, основатель, владелец и директор галереи Frolov Владимир Фролов

Владимир Фролов арт-дилер, основатель, владелец и директор галереи «Посмотрев фактологию, материалы, послушав интервью Топоровского, посмотрев на него, к сожалению, я думаю, вероятность того, что все представленное из коллекции Топоровского, и помимо этого — у него же там было еще несколько сотен работ, это все — фуфло. Все это фальшаки. Это мое личное мнение».

Бельгийская полиция начала расследование в связи с заявлением четырех арт-дилеров (клиентов адвокатского бюро Advocatenbureau SQ). Они утверждают, что пострадали из-за скандала и его влияния на арт-рынок. О том, как сказываются подобные риски, рассказывает российский искусствовед, генеральный директор «Государственного центра современного искусства», специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин

Михаил Миндлин генеральный директор «Государственного центра современного искусства», специалист в области современного искусства и архитектуры «Приобретатель на рынке начинает сомневаться в подлинности произведений, если в публичное поле выбрасывается такое количество не подлинных произведений. Это не может не влиять. Если это подделки, то, конечно, это дискредитирует, девальвирует рынок произведений того или иного автора, разрушает рынок, осложняет его».

По данным The Guardian, за последние годы Европу заполнили подделки русских картин. Неделю назад Висбаденский областной суд в западногерманском штате Гессен приговорил двух мужчин — одного к трем годам, другого к 32 месяцам тюремного заключения — за сознательную продажу поддельных картин. Среди художников, которым они приписывались — Эль Лисицкий, Казимир Малевич и Александр Родченко

Осужденным было предписано вернуть миллион евро, который они выручили за продаже работ. Считается, что фальсификаторы сосредоточились на произведениях русского авангарда из-за отсутствия знатоков жанра, но определить достоверность условного «черного квадрата» может только специальная экспертиза.