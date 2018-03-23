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«Вечная красота»: В Музее изобразительных искусств открыли выставку культового календаря Пирелли
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«Вечная красота»: В Музее изобразительных искусств открыли выставку культового календаря Пирелли 

Tvoybro.com 2 часа назад
Фото: Tvoybro.com
Серия фотографий, сделанная Питером Линдбергом для календаря Пирелли в 2017 году, названа «Запечатленные эмоции». Все фотографии — портретные, черно-белые.
Линдберг хотел напомнить всем нам, что есть «иная красота, более реальная и аутентичная, существующая сама по себе».
Завораживающие кадры, в которых Линдберг делает акценты на глаза и/или губы, без слов скандируют главную мысль творца: «красота — это индивидуальность, смелость быть самой собой и выражение собственной личности».
Для календаря, провозглашающего естественную красоту и женственность, Линдберг выбрал 14 всемирно известных актрис: Николь Кидман, Хелен Миррен, Уму Турман, Пенелопу Крус, Кейт Уинслет, Джулианну Мур и многих других.
Одной из моделей календаря стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.
Помимо недавних работ Питера Линдберга, на выставке представлены и другие, к примеру, нашумевшая фотосъемка от Карла Лагерфельда с моделями в виде греческих богинь, чувственные кадры от Анни Лейбовиц, героинями которых стали не супермодели, а 13 влиятельных женщин всех возрастов, и т. д.
Представленные работы различных фотографов позволяют проследить эволюцию образа женщины на протяжении 30 лет.
Изначально календарь Пирелли был известен снимками сексуальных моделей и машинными шинами. Затем образ женщины начали вплетать в окружающую среду, используя фактуру и тени. Сейчас концепция календаря дает возможность остаться один на один с душой модели.
Выставка дает понять, что время может забрать различные ресурсы, но настоящая естественная красота и женственность ему неподвластны.
Выставка «2017. Pirelli Calendar by Peter Lindberg and More…» в Музее изобразительных искусств до 20 мая., Фото: Артём Килькин
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