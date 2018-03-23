«Вечная красота»: В Музее изобразительных искусств открыли выставку культового календаря Пирелли

Серия фотографий, сделанная Питером Линдбергом для календаря Пирелли в 2017 году, названа «Запечатленные эмоции». Все фотографии — портретные, черно-белые.

Линдберг хотел напомнить всем нам, что есть «иная красота, более реальная и аутентичная, существующая сама по себе».

Завораживающие кадры, в которых Линдберг делает акценты на глаза и/или губы, без слов скандируют главную мысль творца: «красота — это индивидуальность, смелость быть самой собой и выражение собственной личности».

Помимо недавних работ Питера Линдберга, на выставке представлены и другие, к примеру, нашумевшая фотосъемка от Карла Лагерфельда с моделями в виде греческих богинь, чувственные кадры от Анни Лейбовиц , героинями которых стали не супермодели, а 13 влиятельных женщин всех возрастов, и т. д.

Представленные работы различных фотографов позволяют проследить эволюцию образа женщины на протяжении 30 лет.

Изначально календарь Пирелли был известен снимками сексуальных моделей и машинными шинами. Затем образ женщины начали вплетать в окружающую среду, используя фактуру и тени. Сейчас концепция календаря дает возможность остаться один на один с душой модели.

Выставка дает понять, что время может забрать различные ресурсы, но настоящая естественная красота и женственность ему неподвластны.