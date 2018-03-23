Выставка Главархива Москвы «Театральная Москва. Страницы истории» откроется в «Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева»

Авторы выставки постарались воссоздать атмосферу театральных сезонов столицы XVIII-XX веков. В экспозиции представлены программы представлений, билеты, планы театров, афиши, рапорты и многое другое. Посетители узнают о строительстве нового здания Большого театра, создании Малого и Московского Художественного общедоступного театров, возникновении в Москве частных опер и постоянно действующих трупп.

Исследователей заинтересуют материалы о появлении при Петре I в 1702 году первого публичного театра на Красной площади; план застройки Театральной площади 1817 года при восстановлении Москвы, а также документ 1766 года, адресованный полковнику Н. Титову, в котором было дано разрешение «с высочайшего соизволения держать концерты и маскарады, представлять комедии».

Выставка продлится до 15 апреля. Место проведения: «Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева», город Москва, Бобров переулок, дом 6, строение 1.