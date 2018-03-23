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«У каждого своё море»: в окружной столице состоится премьера спектакля
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«У каждого своё море»: в окружной столице состоится премьера спектакля 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Центре искусств состоится премьера нового спектакля «У каждого своё море…», подготовленного педагогами хореографического отделения. Художественный руководитель и идейный вдохновитель постановки -заслуженный деятель культуры Югры Анна Тарасова. Участники спектакля — учащиеся и студенты Центра искусств, представят зрителям маленькие истории посредством современного танца.
Завершающий штрих спектакля — коллекции одежды, выполненная студентами художественного отделения. Это «Красное море» — коллекция, созданная на основе разнообразных форм подводного мира, «Фристайл» — с использованием техники свободной росписи и «Коломбино», выполненная в лоскутной технике.
Приглашаем жителей города 24 марта в 16:00 в Центр искусств на премьеру спектакля.
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