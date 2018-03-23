«У каждого своё море»: в окружной столице состоится премьера спектакля

В Центре искусств состоится премьера нового спектакля «У каждого своё море…», подготовленного педагогами хореографического отделения. Художественный руководитель и идейный вдохновитель постановки -заслуженный деятель культуры Югры Анна Тарасова . Участники спектакля — учащиеся и студенты Центра искусств, представят зрителям маленькие истории посредством современного танца.

Завершающий штрих спектакля — коллекции одежды, выполненная студентами художественного отделения. Это «Красное море» — коллекция, созданная на основе разнообразных форм подводного мира, «Фристайл» — с использованием техники свободной росписи и «Коломбино», выполненная в лоскутной технике.

Приглашаем жителей города 24 марта в 16:00 в Центр искусств на премьеру спектакля.