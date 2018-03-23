Выставка «Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Ученый. Гений» продолжает работать в галерее «Беляево»

У всех, кто еще не побывал на выставке « Леонардо да Винчи . Художник. Инженер. Ученый. Гений» в галерее «Беляево» (Профсоюзная, 100), но очень хочет, есть еще целый месяц, чтобы осуществить задуманное!

Более 50 воссозданных по чертежам Леонардо да Винчи моделей изобретений Леонардо да Винчи увидят посетители выставки «Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Ученый. Гений» в галерее «Беляево» (Профсоюзная, 100).

По словам куратора выставочного проекта Дмитрия Сухоренка, модели для выставки были изготовлены вместе с командой единомышленников. По возможности участники старались изготовить механизмы в натуральную величину, однако есть и исключения.

Выставка, посвященная изобретениям гения науки и искусства — Леонардо да Винчи, заработала в галерее «Беляево» в начале марта. Она интерактивная, а значит, посетители могут испытать оригинальные средневековые механизмы и машины и наглядно разобрать их устройство и принципы работы. Каждый воссозданный механизм сопровождает пояснительный текст. Фотографировать и снимать экспонаты разрешается. Кроме того, на специальных стендах можно найти информацию о наиболее известных полотнах кисти да Винчи и его учеников, находящихся в коллекциях крупнейших музеев мира.

По выходным по выставке по предварительной записи проводятся экскурсии, в том числе и для школьников. В будни организованные группы могут записаться на них по телефону: +7 (495) 335-83-22.

Еще есть целый месяц, чтобы побывать на выставке! Она будет работать до 29 апреля.