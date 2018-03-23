Юные художники из Некрасовки посетили Третьяковскую галерею

На экскурсии «В мастерской живописца» в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу побывали обучающиеся изостудии «Ультрамарин» из школы № 2089 района Некрасовка.

Ребятам было интересно узнать как раньше, в давние времена, художник и его помощники изготавливали сами краски, подготавливали холст к работе. Причем эта работа была длительной и требовала не только художественных навыков, но и знаний в области химии и физики.

После лекции все отправились на обзорную экскурсию по постоянной экспозиции и познакомились с произведениями художников-авангардистов начала XX века. Под впечатлением от ярких красок и образов, юные художники выполнили упражнение в мастерской на составление различных оттенков цветов. (вт)