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Выставки «Музея моды» Александра Васильева пройдут в Останкине
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Выставки «Музея моды» Александра Васильева пройдут в Останкине 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Цикл выставочных проектов представит на ВДНХ в этом году фонд историка моды Александра Васильева. В павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдут три выставки, в рамках которых во всем многообразии предстанет уникальная коллекция исторического костюма ХХ века: «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».
По словам самого Васильева, множество экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах.
Открытие первой выставки состоится 25 апреля. Экспозиция будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00. (ак)
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