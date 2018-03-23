Выставки «Музея моды» Александра Васильева пройдут в Останкине

Цикл выставочных проектов представит на ВДНХ в этом году фонд историка моды Александра Васильева . В павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдут три выставки, в рамках которых во всем многообразии предстанет уникальная коллекция исторического костюма ХХ века: «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

По словам самого Васильева, множество экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах.

Открытие первой выставки состоится 25 апреля. Экспозиция будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00. (ак)