Куда катится наш мир: карикатурист Герхард Хадерер обнажает проблемы современного общества в чересчур честных иллюстрациях

Искусство существует не только для услады глаз. Оно обязано передавать какую-то идею, провоцировать людей думать. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) на протяжении 30 лет рисует сатирические иллюстрации, которые максимально обнажают проблемы современного общества.

Хадерер родился в 1951 году в Австрии и в начале карьеры трудился в рекламных агентствах. В 1985 году, после проведенной операции по удалению опухоли, он бросил коммерческую иллюстрацию и стал свободным сатирическим художником. Его работы не щадили никого и ничто, и в 2005 году греческий суд приговорил его к 6 месяцам заключения условно за оскорбление чувств верующих в книге карикатур «Жизнь Иисуса». Это не испугало Хадерера, и он продолжает рассказывать неприятную правду о человечестве.

Источник: Bored Panda

Герхард Хадерер.