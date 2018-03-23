Ещё
Куда катится наш мир: карикатурист Герхард Хадерер обнажает проблемы современного общества в чересчур честных иллюстрациях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куда катится наш мир: карикатурист Герхард Хадерер обнажает проблемы современного общества в чересчур честных иллюстрациях 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Искусство существует не только для услады глаз. Оно обязано передавать какую-то идею, провоцировать людей думать. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) на протяжении 30 лет рисует сатирические иллюстрации, которые максимально обнажают проблемы современного общества.
Хадерер родился в 1951 году в Австрии и в начале карьеры трудился в рекламных агентствах. В 1985 году, после проведенной операции по удалению опухоли, он бросил коммерческую иллюстрацию и стал свободным сатирическим художником. Его работы не щадили никого и ничто, и в 2005 году греческий суд приговорил его к 6 месяцам заключения условно за оскорбление чувств верующих в книге карикатур «Жизнь Иисуса». Это не испугало Хадерера, и он продолжает рассказывать неприятную правду о человечестве.
Источник: Bored Panda
Герхард Хадерер.
Bigpicture.ru: последние новости
4 тысячи рисунков за 11 лет: художник каждый день выкладывает работы, чтобы отследить, достиг ли он прогресса «Любовники моей жены» и еще 5 самых дорогих картин с кошками, когда-либо проданных на аукционах Кинопробы юной Натали Портман и альтернативная концовка фильма «Леон»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего71
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
Как снимался сериал «Золотая орда»23
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение